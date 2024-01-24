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Размер скидок на новые машины достиг 300 тыс. рублей

Размер скидок на новые машины достиг 300 тыс. рублей

«Ъ»: скидки на новые автомобили в РФ достигают 300 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Размер скидок на новые автомобили у российских автодилеров достигает 300 тыс. рублей. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков сообщает 24 января «КоммерсантЪ».

Снижение цен на машины будет продолжаться долго, из-за того что российский рынок заканчивает свое переформатирование, считает он. На рынке происходит коррекция после избыточного роста цен, который был связан с недостатком предложения. Самые высокие скидки можно получить на автомобили 2023 года выпуска, отметил Чумаков.

«Такие машины сейчас уже выглядят менее интересными, скажем, для покупки в качестве нового. При последующей перепродаже он будет выглядеть как будто на год старше. Также дисконт предлагают на автомобили, которые были привезены в 2023 году и по каким-то причинам не нашли своих покупателей, например, это может быть слишком богатая комплектация, определенный цвет или комбинация цвета кузова и салона. Вот по таким позициям зачастую можно найти скидку не 100 тыс. рублей, а 200–300 тыс. рублей и даже больше, особенно если говорить о премиальных машинах», — рассказал Чумаков.

Как рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, к концу 2023 года на складах дилерских центров возник переизбыток новых автомобилей — как ввезенных официально, так и по схеме параллельного импорта.

«Сейчас игроки потихоньку щупают рынок. Делают это не все, но я уверен, что если планы снижены не будут, то, скорее всего, мы увидим ценовые войны. И не просто точечные снижения, а именно ценовую конкуренцию. В интересные времена живем. Связано это с тем, что, во-первых, поставки постоянно увеличиваются. Во-вторых, у нас есть фактор, который мешает поглощать эти повышающиеся поставки, — это дорогие кредиты», — пояснил Мосеев.

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За прошедший год новые автомобили из Китая подорожали в среднем на 11%, достигнув 3,3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром», которым аналитики поделились с «Известиями» 23 января. Новые автомобили марки Geely прибавили в цене в среднем 16%, автомобили бренда Chery — 15%.

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