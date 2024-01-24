Средняя цена нового китайского авто в РФ выросла до 3,3 млн рублей

За прошедший год новые автомобили из Китая подорожали на 11%, достигнув 3,3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании автомобильного сервиса «Дром», которым аналитики поделились с «Известиями» 23 января.

Новые автомобили марки Geely прибавили в цене в среднем 16%, автомобили бренда Chery — 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Помимо этого, аналитики «Дрома» выяснили, какие модели наиболее популярных в России китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Changan и Exeed — подорожали сильнее всего.

Среди автомобилей Chery наиболее заметно выросла стоимость Chery Tiggo 7: модель подорожала на 160%, до 2,6 млн рублей. Средняя цена самой подорожавшей модели Haval, Haval H6, поднялась до 2,9 млн рублей (+111%). Ощутимо прибавили в цене Geely Atlas (+20%; до 2,9 млн рублей), Changan CS35 Plus (+19%; до 2,4 млн рублей) и Exeed TXL (+4%; до 4,4 млн рублей).

По данным «Дрома», поддержанные китайские авто за 2023 год подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщало агентство ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат». Траты россиян на новые машины в прошлом месяце оказались на 17% больше, чем в ноябре прошлого года, и в 2,6 раза выше, чем в декабре 2022 года.

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, в стране представлено около 60 китайских брендов.