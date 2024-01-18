РОАД подсчитала долю китайских авто на рынке России

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла, передает ТАСС.

По словам главы РОАД, в стране представлено около 60 китайских брендов. Количество дилерских центров, реализующих китайские марки автомобилей, достигло 2,1 тыс., указал он.

Согласно оптимистичному прогнозу, в 2024 году продажи новых автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук, по пессимистичному прогнозу — 1,1 млн штук, считает Подщеколдин.

«Судя по январю, если ничего не будет сделано <...>, ставка Центробанка будет сохранена на таких же позициях, как сейчас, если утильсбор будет опять непродуманно повышаться или не будет по крайней мере реализовываться утилизационная программа, если курс рубля по-прежнему будет отвязанным от чего-либо, то, к сожалению, нас ждет пессимистичный прогноз — 1,1 млн», — сказал глава РОАД.

В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в России оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом рассказали авторитейлеры, сообщили «Ведомости» 18 января. По словам собеседников издания, такая ситуация продлится несколько месяцев и вынудит дилеров вводить скидки на автомобили.

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.