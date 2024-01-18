Реклама
Прямой эфир
Авто
Автодилеры могут ввести скидки из-за больших запасов машин на складах
Мир
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении 60 бойцов ХАМАС за минувшие сутки
Общество
Власти сообщили об отсутствии пострадавших при перехвате дрона над Ленобластью
Мир
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
Авто
В Москве новая камера начала фиксировать нарушения проезда трамвайных остановок
Общество
Врач рассказала о подготовке организма к крещенским купаниям
Мир
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
Общество
В Санкт-Петербурге в память о прорыве блокады зажгут Ростральные колонны
Общество
СК заочно предъявил обвинение участвующим в качестве наемников в СВО 68 иностранцам
Спорт
Российский футболист Круговой отказался от €2 млн в год в «Зените» ради ЦСКА
Мир
Дональд Трамп выступил против введения цифрового доллара в оборот США
Мир
Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана
Общество
Минздрав заявил об отсутствии препятствия для поставок препарата «Икземпра» в РФ
Экономика
Лавров назвал избавление от зависимости в экономике от Запада задачей на 2024 год
Экономика
В МИД РФ пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов

РОАД подсчитала долю китайских авто на рынке России

Глава РОАД Подщеколдин: доля китайских авто на рынке РФ составляет 50%
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла, передает ТАСС.

По словам главы РОАД, в стране представлено около 60 китайских брендов. Количество дилерских центров, реализующих китайские марки автомобилей, достигло 2,1 тыс., указал он.

Согласно оптимистичному прогнозу, в 2024 году продажи новых автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук, по пессимистичному прогнозу — 1,1 млн штук, считает Подщеколдин.

«Судя по январю, если ничего не будет сделано <...>, ставка Центробанка будет сохранена на таких же позициях, как сейчас, если утильсбор будет опять непродуманно повышаться или не будет по крайней мере реализовываться утилизационная программа, если курс рубля по-прежнему будет отвязанным от чего-либо, то, к сожалению, нас ждет пессимистичный прогноз — 1,1 млн», — сказал глава РОАД.

Россияне потратили на новые машины 2,83 трлн рублей за год

В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в России оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом рассказали авторитейлеры, сообщили «Ведомости» 18 января. По словам собеседников издания, такая ситуация продлится несколько месяцев и вынудит дилеров вводить скидки на автомобили.

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024