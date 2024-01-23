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Авто
Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

«Автостат»: россияне потратили на новые авто 384,7 млрд рублей в декабре
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат».

Траты россиян на новые машины в прошлом месяце оказались на 17% больше, чем в ноябре прошлого года, и в 2,6 раза выше, чем в декабре 2022 года. Финансовая емкость авторынка РФ по итогам 2023 года составила 3,13 трлн рублей. Ранее больше всего денег было потрачено в 2021 году (3,05 трлн рублей).

При этом в декабре траты на массовые авто оказались почти в восемь раз выше, чем на премиальные. На долю автомобилей китайских брендов пришлось 67% от всей финансовой емкости рынка, что является также новым рекордом. Другие участники рынка отстают от китайских марок как минимум в пять раз, указали аналитики. Подсчеты основаны на средневзвешенных ценах новых легковых автомобилей и их продажах за отчетный месяц.

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Средняя цена на подержанные автомобили за 2023 год выросла на 30% — с 1,21 млн рублей в январе до 1,57 млн рублей в декабре 2023 года. Об этом «Известиям» 23 января сообщили аналитики компании «Авто.ру Бизнес». Цена от частных продавцов выросла на 32%, а у дилеров — на 22%.

По итогам 2023 года продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет в России выросли на 16%, самыми востребованными моделями стали BMW X5 и Lexus RX. Об этом 23 января «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто». Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 2023 году составила 6,9 млн рублей, рассказали аналитики.

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