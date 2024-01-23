Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%

Средняя цена на подержанные автомобили за 2023 год выросла на 30%: с 1 206 000 в январе до 1 571 000 рублей в декабре 2023 года. Об этом «Известиям» 23 января сообщили аналитики компании «Авто.ру Бизнес», которые изучили динамику публикации объявлений о продаже и изменение цен на автомобили в России за последний год.

Уточняется, что цена от частных продавцов выросла на 32%: с 1 070 000 до 1 415 000 рублей. У автодилеров цены более стабильные: цена увеличилась лишь на 22% с 1 709 000 в январе до 2 091 000 рублей в декабре.

При этом в декабре 2023 года продолжился положительный тренд по увеличению количества подержанных автомобилей с пробегом на классифайдах. Наибольшее падение показателя наблюдалась в сентябре. В декабре количество автомобилей выросло на 11% к сентябрю и составило 1 063 000 машин. Тем не менее этот показатель на 17% ниже аналогичного показателя за декабрь 2022 года, когда было доступно 1 284 000 транспортных средств.

«Пользователи классифайдов стали чаще отдавать предпочтение частным лицам при покупке авто. Если в начале года средний срок публикации автомобилей автодилеров и частных продавцов был примерно одинаковым, то с марта сроки разошлись и уже не сходились до конца года: в декабре автомобили частных продавцов в среднем уходили на 15 дней раньше, чем у автодилеров», — отмечают аналитики.

По их данным, самые продаваемые автомобили эконом класса продаются меньше чем за пять недель: так, Lada Granta в среднем продавалась за 28 дней. Средняя цена за авто составила 574 000 рублей — на 2% дешевле, чем в ноябре. На втором месте расположился Hyundai Solaris, средняя цена которой составила около 1 092 000 рублей. Третьим по продажам в этом сегменте стал Kia Rio по средней цене 1 115 000 рублей. Следом идут Volkswagen Polo — 1 094 000 рублей и Lada Vesta — 1 018 000 рублей.

В автомобилях среднего класса лидирует японский Toyota Camry в среднем этот автомобиль обходился россиянам в 2 541 000 рублей. За ним идет Skoda Octavia со средней ценой в 1 377 000 рублей. На третьем месте расположился KIA Sportage, незначительно отстающий от предшественника по 2 022 000 рублей. В топ-5 автомобилей среднего класса также вошли Ford Focus — 1 044 000 рублей. А также Volkswagen Tiguan по средней цене 2 356 000 рублей.

В премиум классе по-прежнему лидируют немецкие автомобили: чаще всего приобретался BMW 5 серии, средняя цена за который составила порядка 3 559 000 рублей. На втором месте Mercedes-Benz E-Класса — за 3 290 000 рублей. Незначительно ниже расположился BMW 3 серии за 2 787 000 рублей. Топ-5 замыкают BMW X5 за среднюю цену 5 894 000 рублей и Toyota Land Cruiser Prado за 4 259 000 рублей.

В 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. Для сравнения, по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей, сообщал 17 января «Автостат Инфо». На кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.