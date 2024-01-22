План пробега: треть б/у автомобилей продают со скрученным километражом

Доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. Об этом «Известиям» рассказали представители площадок по продаже авто, сравнив их историю с данными объявлений. В целом же объем подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%. Пробег влияет на стоимость транспортного средства, напомнили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и оценили годовой ущерб для потребителей в более чем 600 млрд рублей. Несмотря на отсутствие наказания за продажу ТС со скрученным счетчиком, продавца могут привлечь к административной ответственности — за злоупотребление доверием, напомнили юристы.

Дорожные карты

Лидером топ-10 по самой большой доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке в 2023 году стал Краснодарский край, сообщили «Известиям» в ассоциации РОАД. На Кубани она составила 24%. Эксперты анализировали отчеты по истории машин и сравнивали их с заявленной при продаже информацией.

Попасть на автомобиль со скрученными показателями одометра (счетчика километража) можно как у дилеров, так и на интернет-площадках, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом не намного меньше — 23%. Далее следуют Московская, Свердловская области с 21%, а затем — Татарстан, Санкт-Петербург и Москва с 17%.

Всего же по России доля подержанных автомобилей с фальсифицированными данными одометра составляет 35%, подсчитали в РОАД.

— Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра, — заявил президент ассоциации Алексей Подщеколдин. — Это влияет на цену. Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тыс. км, а реальный — 329 тыс. Разница в цене могла составить 300 тыс. рублей.

Алексей Подщеколдин также привел пример с более дорогостоящим автомобилем — Audi A8. Изначально у машины был указан пробег 47 тыс. км, цена составляла 6,5 млн рублей. Но реально транспортное средство проехало 319 тыс. км, из-за чего оно может стоить 4,2 млн рублей — на 2,3 млн дешевле.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Общую сумму ущерба для покупателей б/у автомобилей за весь 2023 год представители РОАД оценили в 612 млрд рублей. Чаще всего пробег скручивают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Но, по мнению управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, доля машин с фальсифицированными данными одометра может быть больше, нежели подсчитали в РОАД. По ее словам, когда в конце 2021 года отменили обязательное прохождение техобслуживания на сертифицированных станциях, документы начали оформлять «все подряд и ставить какой угодно пробег».

— Оформлялись такие бумаги на каждом шагу, поскольку без них нельзя было получить ОСАГО, — рассказала Ирины Франк «Известиям». — Поэтому доля автомобилей с неправильным пробегом сейчас может быть реально больше трети.

Эксперт заявила, что из Европы в последние годы практически все автомобили привозят с пробегом больше 200 тыс. км.

— Перекупщики и недобросовестные дилеры скручивают цифры перед пересечением границы, — добавила Ирина Франк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом, по подсчетам площадки «Авто.ру», на этом ресурсе доля автомобилей со скрученным пробегом может составлять 7–9%.

— Подержанные машины со скрученным пробегом чаще встречаются в объявлениях частных продавцов, — рассказали «Известиям» в компании. — При покупке автомобиля у дилеров вероятность столкнуться со скорректированным пробегом уменьшается до 2%.

По данным аналитического агентства «Автостат», за 2023 год было продано 5,7 млн подержанных легковых автомобилей. Самой популярной моделью среди россиян стал Ford Focus.

Стало меньше

Автомобилей со скрученным пробегом стало меньше, чем восемь-десять лет назад, считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. По его мнению, это произошло благодаря развитию онлайн-сервисов по проверке транспортных средств.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Раньше доля автомобилей со скрученным пробегом могла доходить до 100%, — сказал он «Известиям». — Можно было вспомнить объявления, где на десятилетней машине указывался пробег в 10 тыс. км. Те, кто по-честному заявлял пробег, просто не могли нормально продать его. Поэтому даже честные владельцы шли на изменение данных одометра.

Он отметил, что чем больше людей начнет пользоваться отчетами по истории автомобиля, тем меньше машин со скрученным пробегом будет появляться на рынке.

С Петром Шкуматовым согласен и автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Таких машин становится меньше. Но полностью справиться с проблемой корректировки показателей одометра без реальной угрозы наказания невозможно, — полагает он. — Любой человек хочет сэкономить. Люди смотрят на красивый автомобиль 2010-х годов, видят небольшую цену в 400–500 тыс. руб., а тут еще и пробег 40–50 тыс. км. Но на деле этого быть не может. Однако спрос есть, а значит, будут и те, кто умышленно скручивает пробеги и продает хлам втридорога.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эксперт отметил, что в среднем в России автомобиль проезжает около 20 тыс. км в год. За десять лет эксплуатации этот показатель увеличивается до 180–200 тыс. км.

Чем опасны такие автомобили

Приобретая автомобиль со скрученным пробегом, человек не знает настоящего состояния транспортного средства, обратил внимание Ян Хайцеэр.

— Человек покупает машину с условным пробегом 100 тыс. км и рассчитывает, что она до первого капитального ремонта пройдет, к примеру, 100–150 тыс. км, однако ее ресурс уже выработан, — отметил он. — В этом основная опасность — автомобиль не проживет столько, на сколько рассчитывает покупатель. В результате человек попадает в денежный капкан: он дорого купил машину, и в нее потребуются вложения, которых он не предполагал.

Автомобиль может быть в таком плохом состоянии, что даже не успеет доехать до первого ТО, отметил Виктор Кондрашин.

— Человек потратится на эвакуатор, после чего авто починят, проведут осмотр, — объяснил эксперт. — Но дело в том, что до починки поставить на учет автомобиль, особенно с серьезными поломками, просто не удастся. Десять дней пройдут, и водитель сверху получит штраф — 1,5–2 тыс. руб. за отсутствие регистрации.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прямой ответственности за продажу транспортного средства со скрученным пробегом не существует, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Но сейчас такие недобросовестные продавцы привлекаются к административной ответственности — им вменяют «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

— Но этот состав административного правонарушения является общим и требует серьезной доказательной базы, — объяснил юрист. — При этом, если автомобиль со скрученным пробегом был реализован автодилером, к последнему могут быть применены более серьезные меры.

Дилеру могут назначить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что для регулирования рынка подержанных автомобилей требуется введение в КоАП или УК специальной статьи за фальсификацию данных одометра.