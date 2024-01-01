Былое и думы: итоги и прогнозы развития автопрома

Прошедший год показал, что отечественный автопром и автомобильный рынок, несмотря на санкции, не только выжили, но даже развивались. Тем не менее весь свой потенциал российские автозаводы в 2023 году так и не реализовали. Что способствовало росту, что тормозило, а также какие перспективы ожидают отрасль в наступившим году, выясняли «Известия».

Пациент жив

Окончательные итоги продаж в 2023 году будут известны только ближе к середине января. Однако, по предварительным прогнозам, этот показатель перевалил за 1 млн штук. Ориентировочно, речь идет о 1,013–1,015 млн новых легковых автомобилей. Все опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что этот результат свидетельствует о том, что российский автомобильный рынок смог выжить, даже несмотря на прекращение поставок большинства моделей зарубежных брендов и санкции, введенные в отношении нашей страны.

Результат минувшего года мог бы быть и заметно выше, считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его мнению, на замедлении темпов роста в значительной степени сказалось повышение размера утилизационного сбора . Это привело к росту цен на автомобили. Кроме того, дополнительным фактором, сдерживающим рост продаж новых машин, стало увеличение Центробанком ключевой ставки до 16%, которое сделало автокредиты практически недоступными, считает президент РОАД.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Почти половина автомобилей приобретались в кредит, а количество займов уже упало на 10–20% и сократится еще на 5–10%. Наряду с подорожанием автомобилей это привело к тому, что весь потенциал рынка, к сожалению, не реализовался, — отметил Алексей Подщеколдин в беседе с «Известиями».

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он также считает, что повышение утилизационного сбора и серьезный рост ключевой ставки заметно сказались на итогах продаж.

— Надо признать, что эти решения «подрезали крылья» российскому авторынку, который только начал отходить от шока, перенесенного в 2022 году. Без них результаты продаж могли бы быть выше, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Позитив и негатив

Одним из важнейших событий минувшего года для российского авторынка президент РОАД называет решение об отмене «двойного НДС» при продаже подержанных машин.

— Это драйвер для развития цивилизованного рынка автомобилей с пробегом. Увеличение доли продаж через официальные каналы и создание профессиональной автоаукционной индустрии положительно скажутся на прозрачности вторичного авторынка, на котором сейчас примерно 85% участников находятся «в тени», — отметил Алексей Подщеколдин. Он подчеркнул, что для потребителя увеличение доли официального рынка машин с пробегом скажется повышением безопасности сделок и надежности автомобилей, прозрачными ценами и доступностью машины с пробегом по всей России.

Игорь Моржаретто в беседе с «Известиями» отметил, что за минувший год в автопроме и на рынке произошло достаточно много значимых событий, которые оказали существенное влияние на отрасль в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Это перезапуск Lada Vesta весной, а также старт производства электрического «Ларгуса» и презентация АвтоВАЗом нового мотора 1.8 Evo в конце года. Также достаточно важным можно назвать появление на конвейере столичного автозавода новой модели — «Москвич 6». Кроме того, в течение года было запущено производство целой россыпи моделей различных брендов на калининградском «Автоторе». Не стоит забывать и про начало выпуска локализованных электронных комплектующих в Костроме, — напомнил эксперт.

Он затруднился выделить какие-то наиболее важные события, которые в прошлом году произошли в отечественной автоиндустрии, подчеркнув, что все они были значимыми для отрасли. При этом одной из главных существующих сейчас проблем авторынка эксперт считает крайне ограниченный выбор бюджетных моделей, которые прежде составляли основной объем продаж.

— Фактически единственными бюджетными автомобилями на рынке являются «Гранты» и «Нивы». Анонсированный достаточно давно выход на наш рынок дешевых китайских, иранских и индийских моделей так и не состоялся, — констатировал Игорь Моржаретто.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, наиболее важными для российского автопрома событиями прошлого года стали локализация производства автомобилей бренда Sollers, а также запуск производства насколько марок машин на «Автоторе».

— На мой взгляд, концепция лицензионной или контрактной сборки автомобилей, которую выбрали эти отечественные автопроизводители, — наиболее верный и перспективный путь развития в нынешних реалиях, — считает он.

В дилерском сообществе важным событием минувшего года называют массовый заход на рынок РФ автопроизводителей из Китая.

— Это положительный фактор, способствующий насыщению рынка, ориентированного ранее на европейские, корейские и японские марки. Очевидно, что в 2024 году на рынке закрепятся только те, кто не ставит перед собой цель продать машины любой ценой, без среднесрочной стратегии развития доходности этого бизнеса, — считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров

Из негативных явлений 2023 года представитель «Авилона» отметил «серый» параллельный импорт, которым занялись десятки тысяч частных и юридических лиц.

— Это отбросило рынок сильно назад, в прошлое. Негативные последствия от заниженных таможенных инвойсов и отсутствие гарантий на автомобили в итоге будут ощущать на себе конечные потребители, — отметил он.

В режиме ожидания

Все эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году российский автомобильный рынок предложит рост, и результаты этого года точно не будут меньше, чем в прошлом. Однако относительно конкретных значений, которых могут достичь объемы продаж новых машин, их мнения расходятся.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Наиболее пессимистичной прогноз дает Сергей Бургазлиев. По его мнению, в 2024 году рынок вырастет незначительно — до 1,07–1,2 млн легковых автомобилей. Также на уровне 1,2 млн штук оценивает потенциал авторынка и Игорь Моржаретто. В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ), в зависимости от уровня секционного давления и макроэкономических показателей, считают, что 2024 году будет продано 1,03–1,24 млн новых машин.

— Амбициозный взгляд на 2024 год, если сложить все аппетиты китайских автопроизводителей, — это примерно 1,5–1,6 млн машин. Однако более реальным, средневзвешенным, видится показатель в 1,3 млн проданных автомобилей, — поделился с «Известиями» своим прогнозом Ренат Тюктеев.