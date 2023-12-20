Защитная акция: россияне оформили рекордное число полисов каско

За девять месяцев 2023 года в России оформили 6,1 млн полисов каско — в полтора раза больше, чем за тот же период 2022-го, следует из статистики Центробанка. Это связано c ускорением продаж новых машин и ростом спроса на защиту подержанных авто — при повышении их ценности для граждан, объясняют участники рынка. При этом автовладельцы стали покупать полисы с ограниченным покрытием , поскольку они доступнее. О том, на сколько подорожали программы и какие сложности могут возникнуть даже при наличии страховки, — в материале «Известий».

Почему россияне чаще покупают каско

Статистика Центробанка учитывает страховку, которую покупают и физлица, и юрлица. Количество заключенных договоров оказалось рекордным как минимум за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 53%.

В частности, физлица также купили рекордное число полисов каско за девять месяцев этого года, подтвердили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). За январь–сентябрь граждане заключили 4,6 млн таких договоров — на 39% больше, чем за тот же период 2022-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост продаж каско связан с расширением спроса, говорится в обзоре ЦБ о деятельности страховщиков за III квартал. Там отмечается: за год увеличилось предложение китайских и российских машин, за счет чего ускорились продажи новых авто. А на них, как правило, оформляется полис, в том числе из-за требований по кредиту.

Также увеличилась доля застрахованных подержанных автомобилей из-за повышения их ценности для собственников, подчеркнули в Банке России. Там пояснили: это связано с ограниченным предложением, подорожанием машин и их ремонта. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Кроме того, компании начали активно предлагать мини-каско (полис с минимальным набором рисков), что тоже повлияло на рост числа договоров, считает председатель совета ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, это помогает удешевить покрытие, но не дает полной защиты авто.

Автовладельцы стремились сэкономить и покупали полисы с франшизой, когда клиент соглашается самостоятельно оплатить часть ущерба при аварии, пояснили в ВСС. А также страховки с ограниченным покрытием — например, включающие исключительно угон и полную гибель машины.

В союзе добавили: на рынке начали появляться и каско, которые защищают только в случае ущерба по вине третьих лиц. Такой полис поможет, если максимальной выплаты по ОСАГО (400 тыс.) не хватит для ремонта. Игроки также стали предлагать краткосрочные программы, которые позволяют застраховать авто на несколько дней — в период активного использования.

Из-за популярности урезанных программ средняя премия по каско снизилась на 20% год к году , сообщила Катерина Якунина из АПСБ. За девять месяцев 2023-го она составила 21,7 тыс. рублей.

В то же время средняя цена полиса с полноценным покрытием в последние годы значительно увеличилась, рассказал основатель ГТК-Холдинг Саид Залиев. По его словам, в 2022 году каско подорожало на 22,8% . А на ряд люксовых авто цена страховки подскочила на 60–90%.

В этом году средняя стоимость защиты увеличилась не так значительно — примерно на 10–15%. Хотя для некоторых марок повышение могло быть более значительным, подчеркнул эксперт. Он добавил: это связано с подорожанием машин и запчастей на фоне санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Поможет ли каско в случае аварии

Участники рынка подтвердили тенденцию. Число оформленных полисов каско в «Ренессанс Страховании» за девять месяцев этого года оказалось рекордным, сообщил управляющий директор по автострахованию компании Сергей Демидов.

В «Совкомбанк Страховании» продажи каско увеличились на 44%. За девять месяцев 2023-го клиенты приобрели 83,2 тыс. таких полисов, рассказали в пресс-службе. В СОГАЗе тоже отметили значительный рост. Количество заключенных договоров каско стало максимальным как минимум за последние четыре года, рассказали в пресс-службе компании.

Одна из причин — оживление продаж на рынке новых авто , считает руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев. По его словам, автовладельцы перестали бояться покупки китайских брендов.

Кроме того, на фоне быстрого увеличения стоимости запчастей россияне стремились с помощью страховки зафиксировать возможные расходы на ремонт, пояснил Сергей Демидов из «Ренессанс Страхования». Даже если детали подорожают, компания оплатит восстановление авто.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

В то же время ремонт машины с пробегом сейчас не сильно отличается по стоимости от обслуживания нового автомобиля, подчеркнул директор департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. По его словам, за счет этого россияне начали чаще покупать полисы и на подержанные машины, чтобы иметь финансовую подушку на случай ДТП. При этом каско помогает также переложить на страховщика поиск и покупку запчастей.

В целом ценность автомобиля для граждан выросла, подчеркнул координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, средняя стоимость б/у машины уже превысила 1,5 млн рублей, это примерно средний двухлетний доход россиянина.

За счет подорожания авто увеличились страховые суммы и стоимость полного каско , отметил заместитель начальника департамента андеррайтинга и перестрахования СК «Абсолют Страхование» Михаил Черных.

Поэтому в 2023-м клиенты стали чаще выбирать продукты с усеченным покрытием, добавили в СОГАЗе. Так, продажи полисов, покрывающих только риски угона и полной гибели авто, увеличились в компании на 65%. А спрос на коробочный продукт для опытных водителей подскочил в два раза.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Вырос интерес клиентов к каско, защищающим только от аварий по вине третьих лиц , добавили в «Зетта Страховании». А также — от бесполисных водителей. Это связано с тем, что россияне волновались из-за роста числа автомобилей, не застрахованных по ОСАГО.

Наличие каско помогает защитить авто в случае ущерба. Однако ремонт в нынешних условиях может затягиваться, предупредил Петр Шкуматов. Так, если нужных запчастей нет в РФ и их требуется заставлять из-за рубежа, то сроки ожидания могут растягиваться на один-два месяца. А иногда и значительно сильнее.