Эмблема печали: как отечественный автопром экспериментирует с иномарками

Продажи кроссовера Lada X-Cross 5 так и не стартовали, а первую партию машин раздали корпоративным клиентам. Попытка АвтоВАЗа зайти в новые сегменты рынка с помощью иностранного партнера началась с фальстарта. В истории современного российского автопрома было немало экспериментов как удачных, так и не очень. О самых необычных из них — в материале «Известий».

Французская «Лада», русский Chevrolet

Кроссовер Lada X-Cross 5, аналог китайского FAW Besturn T55, должны были выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, перешедшем под управление АвтоВАЗа в начале 2023 года. Массовые продажи так и не начались.

Автомобили Lada X-Cross 5 на конвейере в сборочном цехе Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

АвтоВАЗ тем не менее не собирается отказываться от совместного с восточными партнерами выпуска машин и уже приготовил для этого отдельный бренд с эмблемой, похожей на латинскую букву X. Привлечение партнеров из дружественных стран становится трендом — по такой схеме построены производства «Москвича», коммерческих машин Sollers и электромобилей Evolute.

Есть у АвтоВАЗа и вполне успешный опыт освоения иномарки: Lada Largus, лицензионная Dacia Logan MCV, оказалась очень востребованной моделью.

Заправка автомобиля Lada Largus в сборочном цехе завода «АвтоВАЗ». 2012 год Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Была в истории Волжского автозавода и обратная ситуация. В начале 2000-х новым поколением «Нивы» («ВАЗ-2123») заинтересовался концерн General Motors и организовал с АвтоВАЗом совместное предприятие по выпуску внедорожника под маркой Chevrolet. Причем СП получило права на бренд Niva, а первое поколение авто стали выпускать в Тольятти под именем Lada 4×4. В конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю GM в совместном предприятии и теперь выпускает обе «Нивы» самостоятельно.

Болливудский сценарий: как в России появился GAZ-Mahindra S5

GAZ-Mahindra S5 Фото: drive2.ru

В 2005 году, не сумев наладить производство собственного внедорожника «ГАЗ-3106», Горьковский автозавод решил заменить его экзотической иномаркой — индийским Mahindra Scorpio, который для России переименовали в Marshal. Встречается и другое имя машины — GAZ-Mahindra S5. Помимо родного двухлитрового мотора (116 л. с.) внедорожник пробовали оснащать и нижегородскими силовыми агрегатами. ГАЗ планировал продавать Marshal через собственных дилеров, но спрос оказался мизерным, и после сборки крупноузловым методом сотни машин проект заглох.

Итало-американская мечта: Volga Siber

В конце 1990-х годов «Волгу» собирались делать с помощью Fiat — газовские инженеры отправились в Италию и поучаствовали в разработке совместной платформы, на которой в итоге была создана Lancia Thesis. «Волга» («ГАЗ-3107») стала жертвой кризиса 1998 года.

В следующий раз решили поступить проще — приобрести линию по производству иностранной модели и превратить ее в «Волгу». Концерн Chrysler как раз снял с производства Chrysler Sebring/Dodge Stratus второго поколения и согласился уступить модель русским за $150 млн. Однако поставленные сборочные роботы оказались не в лучшем состоянии, а часть обещанной документации отсутствовала. Поэтому расходы на запуск линии на ГАЗе почти вдвое превысили цену покупки. Большая часть комплектующих поставлялась из-за рубежа.

Автомобиль Volga Siber на конвейере компании «ГАЗ». 2008 год Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Запуск производства легкового автомобиля Volga Siber стартовал в марте 2008 года. От американского аналога машина отличалась дизайном и измененной подвеской с увеличенным дорожным просветом. В 2008 году планировалось сделать 10 тыс. автомобилей и в перспективе нарастить производство до 65 тыс. машин в год. Однако из-за начавшегося кризиса план скорректирован до 3 тыс. машин, а фактически в 2008 году выпустили менее 2 тыс. штук. «Сайбер» был намного более современной машиной, чем параллельно выпускавшиеся российские «Волги», предлагал современное оснащение и автоматическую трансмиссию. Однако спрос на новую модель оказался слишком низким. Не помогли госзакупки и программа утилизации. Для частников машина оказалась слишком дорогой. В октябре 2010 года убыточный проект был свернут, всего до этого момента произвели менее 9 тыс. «Сайберов».

На этом история «Волги» не заканчивается: летом 2024 года обещают представить серийный образец возрожденной марки. По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, ГАЗ планирует определиться с выбором иностранных партнеров, которые предоставят автомобиль для бейджинга, а также организовать его производство.

Tagaz Tager и Tagaz Road Partner: как это делалось в Таганроге

Из российских производителей на ниве бейдж-инжиниринга ярче всех отметился таганрогский ТагАЗ. В 1998 году финансово-промышленная группа «Донинвест» организовала выпуск на бывшем Таганрогском комбайновом заводе автомобилей Daewoo под звучными именами «Кондор», «Орион» и «Ассоль». Позже к ним присоединился «каблучок» Citroen Berlingo под названием «Орион-М».

Tagaz Tager Фото: Tagaz

Далее предприятие переключилось на контрактную сборку моделей Hyundai, но в 2009 году неожиданно представило седан Vega под собственным брендом Tagaz. Машину разработало корейское подразделение ТагАЗа, оно же поставляло большую часть комплектующих. Буквально через несколько месяцев после запуска модели южнокорейское подразделение General Motors инициировало судебное разбирательство против TagAZ Korea: якобы при проектировании «Веги» была использована украденная техдокументация Chevrolet Lacetti. Это привело к прекращению производства седана.

Параллельно ТагАЗ выкупил у компании SsangYong линию по сборке внедорожников Korando и Musso — их выпуск был налажен в России под названием Tagaz Tager и Tagaz Road Partner. Машины подверглись доработке — Tager получил помимо трехдверной версии пятидверную, а Road Partner освежили с помощью рестайлинга. Эти внедорожники оснащались лицензионными «мерседесовскими» моторами, но к моменту запуска в России успели порядком устареть. Кроме того, устанавливаемые ТагАЗом механические коробки передач часто выходили из строя. К этому добавились миллиардные долги завода. После 2010 года производство внедорожников сократилось. Попытка наладить под брендом Tagaz производство китайских моделей JAC, седана С10 и кроссовера С180, и вовсе оказалась провальной. Не оправдал ожиданий и «народный» спорткар Aquila.

Tagaz Road Partner Фото: auto.ru

Другой проект ТагАЗа по сборке китайских машин оказался более успешным. В 2008 году под брендом Vortex начали выпуск седана Estina — лицензионной Chery Fora. Позже модельный ряд пополнился кроссовером Tingo (Chery Tiggo) и лифтбеком Corda — печально известным Chery Amulet. Хотя закупки машинокомплектов прекратились в 2013 году, совокупный выпуск под маркой Vortex превысил 35 тыс. машин.

Derways Cowboy — ковбой из Черкесска

Менее известны автомобили завода «Дервейс» из Карачаево-Черкессии. В 2004 году предприятие начало выпуск внедорожника Derways Cowboy на базе румынского Aro. Уже через два года поставщик шасси был выкуплен американцами и обанкрочен. Derways переключился на сборку китайских внедорожников под собственными брендом.

Derways Cowboy Фото: Derways

Машины внешне напоминали Toyota Land Criuser Prado, SsangYong Rexton и пикап Chevrolet Silverado. Всего было выпущено менее тысячи штук, после чегo «Дервейс» еще раз попытался наладить сборку китайских внедорожников Great Wall на новом предприятии «Ставрополь-Авто» — они носили имя DW Hower. Этот проект также потерпел неудачу. В итоге производство на обоих заводах было прекращено из-за финансовых проблем, а владелец предприятий, бизнесмен Хаджи-Мурат Дерев, объявлен в розыск по делу об уклонении от уплаты налогов.

Почему не вышло создать российские автомобили на базе импортных

Причины прошлых неудачных проектов в российском автопроме в каждом случае были разные, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Где-то было выбрано неудачное время, совпавшее со спадом в экономике, — например, так произошло с ТагАЗом. Где-то, как в проекте Volga Siber, на экономический кризис наложились маркетинговые просчеты и неправильное ценовое позиционирование, — отмечает эксперт.

У каждой компании своя история, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Зачастую причиной неудач становится непопадание в аудиторию, в рынок или в цену. В случае с АвтоВАЗом история другая: они не пытались выпустить странную машину, Lada X-Cross 5 выглядит хорошо и едет неплохо. Но АвтоВАЗ попал в SDN-лист, и теперь китайцы ведут себя предельно осторожно, — говорит эксперт.