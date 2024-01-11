Глава АвтоВАЗа назвал достойной судьбу Lada X-Cross 5

Партия кроссоверов Lada X-Cross 5, которая была выпущена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, разошлась по корпоративным клиентам. Об этом рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции компании.

«Судьба первой выпущенной партии достойная. Она разошлась по нашим корпоративным клиентам, парочку машин я взял для себя. В Тольятти я передвигаюсь именно на этом автомобиле», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о судьбе модели.

Кроссовер Lada X-Cross 5 был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне, тогда же начался выпуск модели. Автомобиль создан на базе китайского FAW Besturn T55.

Предполагалось, что X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Продажи должны были стартовать до конца 2023 года, но так и не начались. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление АвтоВАЗа в начале 2023 года.

Ранее Соколов рассказывал, что в 2024 году АвтоВАЗ не планирует повышать цены на автомобили Lada. Если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, цены на автомобили не увеличатся выше роста инфляции, пообещал он.