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АвтоВАЗ планирует сдержать цены на автомобили Lada

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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В 2024 году компания «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на автомобили Lada. Об этом 11 января рассказал президент компании Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с мероприятия, посвященного планам отечественного производителя.

По словам Соколова, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, цены на автомобили не увеличатся выше роста инфляции.

«С Минпромторгом прорабатываются меры по поручению президента РФ, которые позволят сохранить цены 2023 года на ряд самых социально востребованных и базовых автомобилей. Это фактически будет снижением цены на тот уровень инфляции 2024 года», — отметил Соколов.

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Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд до 2026 года. Под ним будут представлены иностранные модели в сегментах C и D.

В будущем году АвтоВАЗ начнет выпуск кроссоверов на платформе Lada Vesta. Работы над моделью планируется завершить в 2024 году.

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