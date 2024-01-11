Компания АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд до 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с презентации, посвященной планам отечественного производителя.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями АвтоВАЗ наладит сотрудничество, производитель не уточнил.

В 2024 году АвтоВАЗ планирует начать продажи Lada Niva Sport и выпустить Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным двигателем объемом 1,8 л, получившим название EVO. Также компания начнет выпуск базирующейся на платформе Vesta модели Lada Aura и запустит в Ижевске производство Lada Lagrus и электрической версии модели.

Кроме того, в текущем году тольяттинский автогигант планирует возобновить оснащение автомобилей электронной системой стабилизации (ESP) и другими опциями, а также расширить цветовую палитру кузовов.

Также на текущий год намечена финальная подготовка к запуску новой доступной модели Lada Iskra, которая впоследствии заменит в модельном ряду Lada Granta.

В начале января АвтоВАЗ начал продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л.