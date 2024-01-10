АвтоВАЗ начал продажи универсала Lada Vesta SW Sportline

Компания АвтоВАЗ начала продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя, которое поступило «Известиям».

В отличие от седана Vesta Sportline, продажи которого стартовали в ноябре прошлого года, у универсала применены другие настройки задних пружин и амортизаторов. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л до подоконной линии.

Новинка оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с. Vesta SW Sportline базируется на комплектации Techno, в нее входят мультимедиа-система Lada EnjoY Vision Pro с сервисами «Яндекс», цифровая приборная панель с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и другие опции. В список штатного оснащения автомобиля входят аэродинамичные рейлинги на крыше.

В комплектации Black ряд кузовных деталей автомобиля окрашены в черный цвет, такой универсал стоит от 2,38 млн рублей.

По итогам 2023 года Lada Vesta заняла четвертое место в рейтинге продаж автомобилей в России, лидером стала Lada Granta, сообщало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц.

Средняя цена нового автомобиля в России за 2023 год увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей, а авто с пробегом — на 28%, до 2,2 млн рублей. Об этом «Известиям» 10 января рассказали аналитики «Авто.ру Оценка», изучившие объявления о продаже автомобилей. В регионах, составивших первую пятерку по увеличению средней стоимости новых автомобилей за 2023 год, рост превысил 80%.