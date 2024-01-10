Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации
Общество
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

АвтоВАЗ начал продажи универсала Lada Vesta SW Sportline

0
Фото: lada.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания АвтоВАЗ начала продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя, которое поступило «Известиям».

В отличие от седана Vesta Sportline, продажи которого стартовали в ноябре прошлого года, у универсала применены другие настройки задних пружин и амортизаторов. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л до подоконной линии.

Новинка оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л.с. Vesta SW Sportline базируется на комплектации Techno, в нее входят мультимедиа-система Lada EnjoY Vision Pro с сервисами «Яндекс», цифровая приборная панель с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и другие опции. В список штатного оснащения автомобиля входят аэродинамичные рейлинги на крыше.

В комплектации Black ряд кузовных деталей автомобиля окрашены в черный цвет, такой универсал стоит от 2,38 млн рублей.

Река удачи: какие автомобильные новинки ждать в 2024 году
Российский рынок поделят АвтоВАЗ и китайские марки

По итогам 2023 года Lada Vesta заняла четвертое место в рейтинге продаж автомобилей в России, лидером стала Lada Granta, сообщало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц.

Средняя цена нового автомобиля в России за 2023 год увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей, а авто с пробегом — на 28%, до 2,2 млн рублей. Об этом «Известиям» 10 января рассказали аналитики «Авто.ру Оценка», изучившие объявления о продаже автомобилей. В регионах, составивших первую пятерку по увеличению средней стоимости новых автомобилей за 2023 год, рост превысил 80%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024