Названы самые популярные автомобили в России в 2023 году
Самым популярным новым автомобилем в России по итогам 2023 года стала Lada Granta. Об этом 10 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Lada Granta стала лидером авторынка России второй год подряд. В 2023 году автомобили этого семейства разошлись тиражом в 195,91 тыс. шт., что соответствует 18,5% от общего объема рынка. При этом в 2022 году на долю Granta приходилось чуть более 14% рынка.
Самой популярной иномаркой в прошлом году стал кроссовер Haval Jolion (55,55 тыс. проданных машин). Годом ранее эта модель была только восьмой по объему продаж. Тройку лидеров дополнил внедорожник Lada Niva Travel (46,9 тыс. ед.).
Lada Vesta заняла четвертое место, следом идут Chery Tiggo 7 Pro Max и классический внедорожник Lada Niva Legend. Десятку рейтинга продаж замкнули три китайских кроссовера — Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro.
По итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц, сообщало агентство «Автостат». Самые высокие показатели оказались у Lada, Chery, Haval, Geely и Changan, а также у Exeed, Omoda, Kia, Hyundai и Toyota.
По итогам 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей, опередив по этому показателю Японию. Об этом 9 января сообщал Reuters со ссылкой на китайскую Ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA). Согласно данным CPCA, по итогам прошлого года экспорт автомобилей из Китая вырос на 62%, до 3,83 млн единиц.