Стало известно, насколько подорожали автомобили в РФ в 2023 году

Средняя цена нового автомобиля в России за 2023 год увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей, а авто с пробегом — на 28%, до 2,2 млн рублей. Об этом «Известиям» 10 января рассказали аналитики «Авто.ру Оценка», изучившие объявления о продаже автомобилей.

Новые автомобили

В регионах, составивших первую пятерку по увеличению средней стоимости новых автомобилей за 2023 год, рост превысил 80%. Лидером списка оказался Ставропольский край, где средняя цена за год увеличилась на 129%, до 3,7 млн рублей. Далее следуют Пермский край (+100%; 2,89 млн рублей), Башкортостан (+84%; 2,38 млн рублей), Свердловская (+82,2%; 3,1 млн рублей) и Новосибирская (+80,1%; 5,61 млн рублей) области. Отмечается, что в значительной степени это связано с увеличением объема предложения и изменением его структуры.

Меньше всего за год цены изменились в трех регионах — в Санкт-Петербурге (+2,5%), Москве (+3%) и Татарстане (+5%).

На российском рынке к концу 2023 года наибольшее удорожание в сегменте новых автомобилей относительно января зафиксировано у нескольких моделей бренда Kia: это компактный кроссовер Seltos (+27%; 3,19 млн рублей), седан K5 (+27%; 4 млн рублей) и городской Soul (+24,4%; 2,8 млн рублей), а также Lada Granta (+25,2%; 982 тыс. рублей).

В двух регионах по итогам года зафиксировано снижение средней цены на новые автомобили: в Ивановской области на 9,2%, до 3,26 млн рублей, в Волгоградской области — на 4%, до 3,1 млн рублей.

Топ моделей, цены на которых снизились в декабре по сравнению с январем 2023 года, возглавляет представительский Mercedes-Maybach S-класс, подешевевший до 36 млн рублей (–18%). За ним следуют Changan UNI-K за 4,22 млн рублей (–10%) и «УАЗ Patrio»t стоимостью 1,7 млн рублей (–7%).

Автомобили с пробегом

В среднем за 12 месяцев автомобили с пробегом (не старше 15 лет) подорожали на 23%, до 2,2 млн рублей. Отмечается, что в ряде регионов цены выросли намного сильнее, чем в целом по стране. Например, в Чеченской Республике машины стали дороже на 57% (1,47 млн рублей), в Тверской и Тульской областях цены достигли 1,33 млн (+51%) и 1,92 млн (+48,5%) рублей соответственно. На 47% подорожали автомобили в Пензенской области (1,28 млн рублей), республиках Чувашия (1,26 млн рублей) и Удмуртия (1,13 млн рублей).

В нескольких регионах по итогам года аналитики «Авто.ру Оценка» зафиксировали рост ниже среднего по рынку. В Республике Татарстан средняя стоимость увеличилась на 15,5% и достигла 1,6 млн рублей. За ней следует соседняя Самарская область (+18%; 1,3 млн рублей). На 19% в среднем подорожали автомобили в Челябинской и Нижегородской областях.

Лидерами по росту средней стоимости среди автомобилей с пробегом стала четверка популярных седанов: Kia Rio (3-е поколение), Hyundai Solaris (1-е поколение), Volkswagen Jetta (6-е поколение) и Polo (5-е поколение), а также примкнувший к ним компакт-вэн Honda Freed. Все они подорожали на 40% и теперь стоят чуть больше 1 млн рублей — за исключением Volkswagen Polo, за который в среднем предлагают 841 тыс. рублей.

Меньше всего за год подорожали две модели японских марок — Toyota и Nissan. Седан Camry (XV70) и кроссовер Qashaqai (J11) за год стали дороже лишь на 10%, до 3,7 и 2 млн рублей соответственно.

В декабре по сравнению с началом 2023 года в сегменте подержанных автомобилей снижение стоимости было зафиксировано на электрические Tesla Model X выпуска 2015–2021 годов, до 5,8 млн рублей, и на внедорожники Land Rover Defender, произведенные с 2019 года (7,8 млн рублей). Цены на обе модели снизились на 6%.

По итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц, сообщало агентство «Автостат». Самые высокие показатели оказались у Lada, Chery, Haval, Geely и Changan, а также у Exeed, Omoda, Kia, Hyundai и Toyota.

По итогам 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей, опередив по этому показателю Японию. Об этом 9 января сообщал Reuters со ссылкой на китайскую Ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA). Согласно данным CPCA, по итогам прошлого года экспорт автомобилей из Китая вырос на 62%, до 3,83 млн единиц.