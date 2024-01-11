АвтоВАЗ раскрыл сроки выпуска кроссовера на базе Vesta

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпуск кроссовера на платформе Lada Vesta в 2025 году. Об этом 11 января рассказал президент компании Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с мероприятия, посвященного планам отечественного производителя.

Все работы над кроссовером планируется завершить в 2024 году, сказал Соколов. Другие подробности о новинке он не уточнил.

До 2026 года АвтоВАЗ планирует начать продажи машин иностранных производителей под новым брендом. В 2024 году отечественная компания собирается наладить выпуск ряда моделей, в том числе Lada Aura, и модернизировать уже существующие.

В начале января АвтоВАЗ начал продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Если у седана объем багажного отделения составляет 480 л, то у SW — 825 л.