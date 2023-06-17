АвтоВАЗ озвучил цену новой Lada X-Cross 5

Новая Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Об этом 17 июня заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но в среднем цена будет до 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля», — сказал он в видеоролике тест-драйва автомобиля, опубликованном в Telegram-канале Минпромторга.

Ранее в субботу глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге будет выпускаться более 100 тыс. автомобилей в год к 2027 году. Также в этот день в ведомстве отметили, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года.

Lada X-Cross 5 представили 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Автомобиль создан на базе китайского FAW Besturn T55.

Новинка получила турбированный двигатель объемом 1,5 л в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.