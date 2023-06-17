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Мантуров анонсировал ежегодный выпуск 100 тыс. машин Lada в Петербурге к 2027 году

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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На заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге будет выпускаться более 100 тыс. автомобилей в год к 2027 году. Об этом 17 июня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Здесь будет к 2027 году выпускаться более 100 тыс. автомобилей по году», — сказал он на торжественной церемонии запуска производства Lada X-Cross 5.

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9 декабря прошлого года в Минпромторге РФ сообщали, что бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АвтоВАЗ. Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что производство новых автомобилей на предприятии планируется начать в 2023 году.

Позднее, 29 марта 2023 года, в концерне заявили, что будут выпускать машины Lada на этом предприятии. Отмечалось, что выпуск новых моделей запланирован со II квартала 2023 года. Всего в течение года компания намерена произвести свыше 400 тыс. автомобилей.

26 апреля сообщалось, что бывший петербургский завод Nissan переименуют в ООО «Лада Санкт-Петербург».

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