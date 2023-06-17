Продажи Lada X-Cross 5 запланировали начать в III квартале 2023 года

Продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года, сообщили 17 июня в пресс-службе Минпромторга России.

В министерстве отметили, что до конца 2023 года на мощностях предприятия планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D.

При этом с 2024 года в планах начать локализацию производства. По словам вице-премьера-главы Минпромторга России Дениса Мантурова, на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ», продолжат работать более 1,5 тыс. сотрудников.

«Наличие такой готовой, квалифицированной команды служит залогом для реализации среднесрочных планов развития данной площадки», — добавил Мантуров.

Ранее, 14 июня, новую Lada X-Cross 5 показали на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль создан на базе китайского FAW Besturn T55. Новинка получила турбированный двигатель объемом 1,5 л в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.