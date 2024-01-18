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АвтоВАЗ раскрыл сроки появления автомобилей под новым брендом

Глава АвтоВАЗа Соколов: продажи автомобилей под новым брендом начнутся весной
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Фото: Роспатент
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Продажи автомобилей под новым брендом, выпущенные на заводе в Санкт-Петербурге, начнутся весной текущего года. Об этом президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» 18 января.

«Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро, уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода», — сказал Соколов.

О планах по запуску нового автомобильного бренда АвтоВАЗ впервые объявил 11 января. Под новой маркой будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями АвтоВАЗ наладит сотрудничество, производитель не уточнил. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление отечественной компании в начале 2023 года.

Также 11 января дочерняя компания АвтоВАЗа — ООО «Автозавод Санкт-Петербург» — подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Он оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал.

В интервью «Россия 24» Соколов подтвердил, что ранее зарегистрированный товарный знак в форме икса будет новым логотипом марки.

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Партия кроссоверов Lada X-Cross 5, которая была выпущена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, разошлась по корпоративным клиентам, рассказывал ранее в январе Соколов. Модель была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне, тогда же начался выпуск модели. Автомобиль создан на базе китайского FAW Besturn T55.

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