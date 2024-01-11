С новым брендом: «АвтоВАЗ» поделился планами на год

АвтоВАЗ планирует продать в этом году полмиллиона автомобилей, оснастить свои модели системой стабилизации и автоматической трансмиссией, а также запустить с восточным партнером новый бренд. Когда новинки появятся в продаже и что будет с ценами на существующие модели, выяснил корреспондент «Известий» на итоговой пресс-конференции АвтоВАЗа в Москве.

Успеть за 26 секунд

— Конвейеры в 2023 году не останавливались ни на минуту, хотя угрозы были. Санкции, дефицит комплектующих, — рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам к сентябрю темп производства составил одну машину каждые 26 секунд. А всего за год производство машин достигло 374 077 штук при изначальных планах выпустить не менее 400 тысяч штук. Причина отставания — сложности с комплектующими. С мая 2022 года заводу удалось локализовать в России более тысячи компонентов и материалов. Еще три сотни наименований были переведены от поставщиков из недружественных стран в дружественные. Из-за попадания АвтоВАЗа в американский санкционный список локализацией некоторых компонентов пришлось заниматься повторно. Не все гладко шло с освоением производства комплектующих отечественными компаниями.

Летучие отряды

АвтоВАЗу даже пришлось формировать «летучие отряды» из сотрудников для обеспечения работы проблемных поставщиков, испытывающих дефицит кадров или проблемы с откладкой новых технологий.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Каса

Количество некомплектных автомобилей в самые сложные моменты достигало почти 20 тыс. штук, а всего за год было доделано 55 тыс автомобилей. К компонентам прибавилась и проблема с автовозами — не на чем было поставлять машины к дилерам. Все равно в сравнении со сложным 2022 годом АвтоВАЗ показал рост продаж на 87%. Из 352,57 тыс. автомобилей более 200 тыс пришлись на «Гранту» — это рекордный показатель для самой доступной модели.

Цвета, опции, новинки

Максим Соколов отметил, что адаптация к жесткому санкционному режиму подходит к завершению. В этом году на машины вернутся отсутствующие опции. Прежде всего, это ESP, которой станут оснащать Lada Vesta во второй половине года. Это будет стандартный элемент оснащения модели, тогда как у «Гранты» система стабилизации появится в старших комплектациях. Также планируется восстановить цветовую палитру для всего модельного ряда — сейчас она крайне бедна. Производственный план на год — 500 тыс. машин, план продаж — порядка 450 тыс. Добиться этих результатов помогут новые модели и модификации существующих.

Lada Vesta обзаведется вариатором в паре с двигателем 1,8 Evo (122 л. с.) То же сочетание получит и Lada Aura — удлиненная «Веста» с более просторным задним рядом и улучшенным оснащением. В частности, машина получит обивку сидений из натуральной кожи от российского производителя. На «Ауры» планируется пересадить российских чиновников. Первую партию отправят сотрудникам Министерства финансов РФ.

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Весной-летом в Ижевске возобновят полносмасштабное производство Largus. Машина, помимо бензиновой версии, будет представлена в электрическом варианте. Под конец года покажут новую модель Iskra, замену «Гранте». Несмотря на доставшуюся от Renault-Nissan платформу, и у этой модели будет высокий уровень локализации, пообещал Максим Соколов. В 2024 году завершат работы по кроссоверу на «суверенной» платформе «Весты», саму машину представят уже в 2025 году.

Еще одно направление — специальные автомобили, версии с ручным управлением, битопливные и спортивные. Подразделение Lada Sport готовит к концу года спортивный вариант Lada Niva Legend и, возможно, покажет новую «Весту Спорт».

В дальнейшем АвтоВАЗ собирается работать над моделями с полным приводом, мультимедийными сервисами и телематикой, комплексами помощи водителю и улучшением эргономики.

Второе китайское

На 2024 год намечен запуск нового бренда, совместного с восточным партнером. Что это будут за машины — секрет. Известно, что речь идет о кроссовере и более легковой модели сегментов C/D, в которых АвтоВАЗ ранее не был представлен.

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

При этом кроссовер Lada X-Cross 5, первый проект с участием восточного партнера, в широкую продажу так и не попал. Машину на базе китайского FAW Besturn T55 представили в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же начался ее выпуск на заводе «Лада Санкт-Петербург», бывшем Nissan. Сейчас этот проект как минимум на паузе, сам Соколов говорит о нем неохотно.

«Судьба первой выпущенной партии достойная. Она разошлась по нашим корпоративным клиентам, парочку машин я взял для себя. В Тольятти я передвигаюсь именно на этом автомобиле», — рассказал он, отвечая на вопрос о судьбе модели.

Тем не менее, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков не считает, что проект закончен.

— Отношения АвтоВАЗа с FAW продолжаются. Насколько я знаю, была еще одна предоплаченная партия машинокомплектов, которые не поступили. Допускаю, что Lada X-Cross cнова могут начать выпускать. С китайцами сложно, они не хотят рисковать. В то же время у АвтоВАЗа есть другие партнеры. Не получится с одним, получится с другим, — отметил эксперт

Прошлогодние цены

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин рассказал, что в ближайшее время повышать цены не планируется. Между тем, возвращение отсутствующих опций на «Лады» повлияет на стоимость машин.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Максим Соколов уточнил, что, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, цены на автомобили не увеличатся выше роста инфляции. Некоторые модели и вовсе должны подешеветь.

— С Минпромторгом прорабатываются меры по поручению президента РФ, которые позволят сохранить цены 2023 года на ряд самых социально востребованных и базовых автомобилей. Это фактически будет снижением цены на уровень инфляции 2024 года, — рассказал Соколов.

А если не будут брать?

Глава АвтоВАЗа выступает и за увеличение протекционистских мер, которые позволили бы крупнейшем российскому производителю противостоять экспансии китайских брендов.

— Определенные решения были приняты в прошлом году — это повышение утильсбора. Но скажу осторожно — это охладило пыл лишь на некоторое время, сейчас китайские бренды дают скидки на сумму, превосходящие утильсбор, и они достигают 400 тыс. рублей. Значит, мера была действенной, но лишь какой-то период. Следует об этом задуматься и вновь внимательно рассмотреть этот вопрос и другие меры защиты рынка, которые связаны и с техническим регулированием, и с сегментацией рынка — отметил Соколов.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В дружественные страны

АвтоВАЗ собирается более активно осваивать экспортные рынки. Компания планирует начать сборку машин в Азербайджане и Сирии, перезапустить сборку в Египте, перезапустить продажи к Казахстане, Узбекистане, Боливии, Ливане и Иордании, выйти на рынок Ирана.

В экспортных планах компании поставка 25 тыс. машин в 2024 году.

В режиме борьбы

Опрошенные «Известиями» эксперты оценили планы АвтоВАЗа на 2024 год.

— Говорить о том, что все проблемы решены, преждевременно. Я думаю, что АвтоВАЗ их решит, но не одномоментно. Что-то потребует месяцы, — считает партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

Планы российского производителя вполне реалистичны, отмечает Максим Кадаков.

— «Веста» с вариатором «на мази», систему стабилизации выпускает «Итэлма», заказов на «Ауру» в том числе и со стороны госструктур много, так кто я не вижу проблем. Другое дело, что весь 2024 год АвтоВАЗ будет работать в режиме бесконечной борьбы за комплектующие, — считает эксперт.