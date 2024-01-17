Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Интернет и технологии
Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования
Политика
В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Общество
Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован
Политика
Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР
Общество
Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей
Политика
Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан
Политика
Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы
Общество
Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8
Мир
Французский историк назвал факторы сближения России и Германии
Авто
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда
Мир
В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда

АБН: АвтоВАЗ решил зарегистрировать новый товарный знак, похожий на литеру X
0
Фото: Роспатент
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочерняя компания АвтоВАЗа, ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Предполагается, что он будет размещен на автомобилях, выпускаемых на петербургском заводе, который прежде принадлежал компании Nissan. Об этом 16 января сообщает Агентство бизнес-новостей.

Автозавод подал заявку 11 января текущего года. Товарный знак оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал, показала проверка «Известий» базы данных Роспатента.

Согласно информации в заявке, новый товарный знак предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для транспортных средств, а также игрушки.

С новым брендом: АвтоВАЗ поделился планами на год
Российский производитель пообещал машины с «автоматом», замену «Гранты» и новую марку

О планах по запуску нового автомобильного бренда АвтоВАЗ объявил 11 января. Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление АвтоВАЗа в начале 2023 года.

В 2024 году компания «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на автомобили Lada, рассказывал президент компании Максим Соколов. По его словам, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, цены на автомобили не увеличатся выше инфляции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024