АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда

Дочерняя компания АвтоВАЗа, ООО «Автозавод Санкт-Петербург», подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Предполагается, что он будет размещен на автомобилях, выпускаемых на петербургском заводе, который прежде принадлежал компании Nissan. Об этом 16 января сообщает Агентство бизнес-новостей.

Автозавод подал заявку 11 января текущего года. Товарный знак оформлен в виде состоящей из двух частей буквы Х, которая вписана в овал, показала проверка «Известий» базы данных Роспатента.

Согласно информации в заявке, новый товарный знак предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для транспортных средств, а также игрушки.

О планах по запуску нового автомобильного бренда АвтоВАЗ объявил 11 января. Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перешел под управление АвтоВАЗа в начале 2023 года.

В 2024 году компания «АвтоВАЗ» не планирует повышать цены на автомобили Lada, рассказывал президент компании Максим Соколов. По его словам, если в текущем году не произойдет никаких серьезных макроэкономических изменений, цены на автомобили не увеличатся выше инфляции.