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Названы самые популярные в России премиум-авто с пробегом

«Авито Авто»: BMW X5 стал самым популярным трехлетним премиум-авто с пробегом
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Фото: autowp.ru
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По итогам 2023 года продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет в России выросли на 16%, самыми востребованными моделями стали BMW X5 и Lexus RX. Об этом 23 января «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто».

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 2023 году составила 6,9 млн рублей, рассказали аналитики. На долю премиальных брендов пришлось 1,8% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом.

Самой популярной моделью в сегменте стал BMW X5, в прошлом году на долю модели пришлось 5,7% от всех продаж в указанном сегменте. Средняя цена X5 составила 8,9 млн рублей. На втором месте идет кроссовер Lexus RX (6,8 млн рублей; доля — 4,5%). Пятерку самых продаваемых дополнили седан BMW 5 серии (5 млн рублей), кроссовер BMW X7 (12,7 млн рублей) и седан Mercedes-Benz E-класса (4,9 млн рублей), который был лидером аналогичного рейтинга по итогам 2022 года.

Десятку самых продаваемых моделей премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет дополнили BMW X6 (9,8 млн рублей), BMW 3 серии (3,9 млн рублей), BMW X3 (2,7 млн рублей), Genesis GV80 (2,6 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE (8,5 млн рублей).

«За последний год рынок автомобилей с пробегом заметно стабилизировался, в том числе в премиальном сегменте. Поставщики успешно освоили каналы параллельного импорта и смогли обеспечить потребителей автомобилями знакомых брендов, в современной комплектации и хорошем состоянии», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

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Ford Focus стал самой популярной моделью на вторичном рынке в России. По итогам 2023 года объем рынка модели составил 119,8 тыс. автомобилей, сообщало 18 января аналитическое агентство «Автостат». На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2022 года — хетчбэк LADA 2114 «Самара-2». Далее расположились корейские бестселлеры Kia Rio и Hyundai Solaris.

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