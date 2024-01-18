Названы самые популярные модели авто с пробегом в России

Ford Focus стал самой популярной моделью на вторичном рынке в России. По итогам 2023 года объем рынка модели составил 119,8 тыс. автомобилей, сообщает 18 января аналитическое агентство «Автостат».

На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2022 года — хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (116,6 тыс. единиц). Далее расположились корейские бестселлеры Kia Rio и Hyundai Solaris (110,5 тыс. и 110 тыс. подержанных машин соответственно).

В первую пятерку вторичного рынка также вошла Toyota Corolla (102,4 тыс. шт.).

Объем перепродаж каждой из остальных моделей не превысил 100 тыс. экземпляров, десятку рейтинга замкнули Lada 2170, Lada 2107, Lada 4×4, Toyota Camry и Lada 2190.

В 2023 году жители РФ приобрели 5,69 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 17% больше, чем годом ранее. Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок: Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

В 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. Для сравнения: по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей, сообщал 17 января «Автостат Инфо». На кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) россияне за год потратили 2,27 трлн рублей.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 21% за год, сообщило 16 января Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.