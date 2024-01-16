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Авто с пробегом в возрасте до трех лет подорожали на 21% за год в России

НАПИ: «свежие» подержанные автомобили подорожали на 21% за год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 20,7% за год. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало динамику средних цен с IV квартала 2022 года по IV квартал 2023 года.

По данным НАПИ, если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.

За этот же период автомобили в возрасте четыре–шесть лет подорожали на 29,4% (до 2,66 млн рублей). Средние цены на машины возрастом 7–10 лет увеличились на 34% (до 1,68 млн рублей). Автомобили возрастной категории 11–23 года подорожали на 33,4% (до 755,62 тыс. рублей).

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Ранее в январе НАПИ сообщало, что в России средние цены на новые летние шины премиального сегмента для легковых автомобилей за год выросли на 34,2%, а на зимние — на 31,7%. Если в декабре 2022 года средняя цена на зимние шины составляла 18,9 тыс. рублей, то к декабрю 2023-го она выросла до 24,9 тыс. рублей.

С 1 по 15 января текущего года цены на новые автомобили изменились у четырех марок, представленных на российском рынке, сообщало аналитическое агентство «Автостат». Автомобили Geely и «УАЗ» стали дороже.

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