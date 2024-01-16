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Четыре автокомпании поменяли цены на машины в январе

«Автостат»: автомобили Geely и «УАЗ» подорожали в первой половине января
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Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
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С 1 по 15 января текущего года цены на новые автомобили изменились у четырех марок, представленных на российском рынке. Об этом 16 января сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга «Цена Авто».

Два китайских автопроизводителя снизили цены на некоторые модели. Так, кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел на 240 тыс. рублей (-8,1%), а «паркетник» Dongfeng 580 — на 101 тыс. рублей (-3,7%).

Компания Geely повысила цены на весь модельный ряд, в том числе на кроссовер Belgee X50, на 10–20 тыс. рублей (плюс 0,3–0,7%).

Цены на автомобили «УАЗ» 2024 года выпуска оказались выше, чем на машины прошлого года. К примеру, внедорожник «Хантер» подорожал на 35. тыс. рублей (+2,4%), «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене по 50–60 тыс. рублей (плюс 3,1–3,2%).

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В 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.

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