«Последние штрихи»: в Калуге рассказали о судьбе завода VW

Власти Калужской области обещают в ближайшее время возобновить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen. По словам губернатора региона, переговоры с новым партнером уже практически завершены, обсуждаются последние детали. Перезапуск этого предприятия возможен на условиях крупноузловой сборки, но при этом выход на первоначальную проектную мощность маловероятен, отмечают эксперты. Подробности выясняли «Известия».

Вторая попытка

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге будет перезапущено в течение первого полугодия 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он отметил, что обсуждение планов с новым промышленным партнером предприятия находится в финальной стадии.

— В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены, — отметил глава региона.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой, было открыто в конце 2007 года. На заводе выпускали седаны VW Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы VW Tiguan. Кроме того, на территории завода в 2017 году было запущено производство двигателей. В марте 2022 года после введения антироссийских санкций автозавод перешел в режим простоя. В мае прошлого года российские активы Volkswagen Group, в том числе и калужский завод, приобрело ООО «Арт-Финанс» , которое впоследствии было переименовано в ООО «АГР», компанию AGR Automotive Group. В отличие от других подобных сделок, приобретение бывшего завода Volkswagen не предполагает опции обратного выкупа.

«Вместо Ford теперь лесопилка»

Возобновление работы калужского автозавода в обозначенные властями региона сроки вполне реально, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в обозримом будущем вряд ли можно рассчитывать на полноценное производство автомобилей, на которое рассчитано это предприятие, добавляют они. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, перезапуск автозавода, ориентированного на сборку определенных моделей, в ряде случаев сложнее и затратнее ввода предприятия «с нуля».

— Даже если речь идет о близкой по размерам модели, для запуска необходима серьезная модернизация оборудования, изменение тех или иных технологических операций. На всё это нужны время и средства, — отмечает он.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По словам эксперта, в случае перезапуска бывшего завода VW, скорее всего, речь будет идти о SKD-производстве методом крупноузловой сборки. Однако в этом случае задействован будет только главный сборочный конвейер предприятия, а значительная часть других мощностей окажется просто не нужна.

— Цеха сварки и краски в этом случае остаются невостребованными. А это одни из самых технологичных и дорогостоящих производств на любом предприятии. А поскольку они по факту оказываются не нужны, не исключен вариант переориентации части мощностей предприятия. К сожалению, печальные примеры такой «конверсии» уже есть. Например, часть площадей бывшего автозавода Ford во Всеволожске теперь занята лесопилкой, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто. Поэтому рассчитывать на проектную мощность завода (225 тыс. машин в год) в случае его перезапуска вряд ли придется, добавил он.

С ним согласен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, даже если предположить, что в Калуге начнут собирать китайские аналоги моделей VW (например, Jetta), это всё равно потребует серьезной перенастройки оборудования.

— Несмотря на то, что машины внешне похожи, с технологической точки зрения они сильно отличаются. Другой металл требует иных электродов, иного числа точек сварки, толщины швов, возможно, где-то есть дополнительные «косынки» усиления. Похожая история с окраской: оборудование, как правило, «заточено» для работы с одним типом эмали, — рассказал он «Известиям».

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По его мнению, перезапуск автозавода в Калужской области предполагает крупноузловую SKD-сборку машин, а возможно, даже DKD-производство, при котором уже готовый автомобиль, собранный на «головном» заводе нового технологического партнера, сначала частично разбирается и в таком виде поставляется на российское предприятие, где его заново собирают.

Очень многое зависит от того, что власти Калужской области вкладывают в понятие «перезапуск», считает автор популярного Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. Он напомнил, что в прошлом году в регионе уже перезапустили завод Volvo.

— Кто-то что-нибудь слышал про его продукцию, про грузовики, которые продаются под маркой NEXT? Продают ли их дилеры, они вообще существуют? — задается вопросом Цыганов.

Кто заменит Volkswagen?

По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, очевидно, что новым технологическим партнером будет один из китайских автопроизводителей. Он предположил, что среди претендентов на выпуск автомобилей на бывшем заводе VW может быть GAC: эта информация на уровне слухов обсуждалась в прошлом году, отметил он. Кроме того, по его мнению, теоретически возможно, что завод в Калуге предложат для сотрудничества с FAW. Во многом для того, чтобы восстановить доверие потенциальных китайских партнеров после ошибок, допущенных «Автовазом» в проекте X-Cross, отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— На месте российских министерств я бы приложил все усилия к реализации данного сценария. Это бы восстановило доверие к России на глобальном уровне, и, надеюсь, FAW согласился бы, — заявил «Известиям» Сергей Бургазлиев.

Он отметил, что в любом случае запуск крупноузлового SKD-производства будет экономически оправдан лишь при объемах в 30–35 тыс. машин в год. Если говорить о выпуске автомобилей с углубленной локализацией, предусматривающей сварку и окраску кузовов, то в этом случае он их сборка будет целесообразна при объемах 90–120 тыс. машин в год, подчеркнул Сергей Бургазлиев.

Работа по перезапуску завода в Калуге уже идет: на предприятии собирают 120 автомобилей Chery, рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией Сергей Цыганов. Однако потенциальное партнерство с брендом на этом и закончится, считает эксперт.

— Второй и более реальный партнер — это GAC. У компании масштабные планы на российский рынок. Сейчас самые доходные модели — это кроссоверы. Думаю, что с них всё и начнется, они принесут максимальную маржу, а вторым этапом станут седаны B и C классов, на которых можно делать объем, — прогнозирует эксперт.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ed Aldridge

По словам Игоря Моржаретто, из-за опасения вторичных санкций с большой долей вероятности китайские автопроизводители не будут открывать производство автомобилей в нашей стране напрямую. Скорее всего, перезапуск завода в Калужской области будет произведен по схеме, уже отработанной на калининградском «Автоторе», когда юридически выпуском автомобилей занимается российская компания, а китайский партнер лишь поставляет машинокомплекты.

В компании AGR Automotive Group отказались от комментариев относительно судьбы автозавода в Калужской области и потенциальных технологических партнеров предприятия.