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Российская компания приобрела завод грузовиков Volvo в Калуге

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Российская группа компаний «Промышленные инвестиции» завершила 23 ноября приобретение бывшего завода грузовиков шведского концерна Volvo Trucks в Калуге. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга.

По информации его представителей, в рамках сделки активы завода АО «Стоков машинное оборудование» (в прошлом — АО(Н) «Вольво Восток)» и ООО «Стоков Компоненты» перешли к подконтрольному группе юрлицу АО «АМО». Других подробностей сделки компания не раскрывает.

В дальнейшем холдинг планирует расширять выпуск на заводе отечественного грузового транспорта в партнерстве с автоконцернами России и Китая. Кроме того, сообщается о планах создания нового бренда российских грузовиков.

«Начинается новая глава в истории не только завода в Калуге, но и для всего российского автопрома. На карте страны появится еще один российский участник, выпускающий новые отечественные грузовые автомобили», — заявил в связи с этим гендиректор ГК Андрей Александров.

Уточняется, что на предприятии уже началась сборка крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости. В холдинге также заявили о заинтересованности в сохранении штата сотрудников завода, которые будут в полной мере востребованы после выхода на плановые мощности.

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Ранее, 4 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил на выставке-форуме «Россия», что власти возобновят работу трех крупнейших автопроизводств региона — Volkswagen, Peugeot и Citroen и Volvo.

До этого, в конце сентября, он анонсировал возобновление работы бывшего завода Volvo до конца 2023 года, а позже рассказал о планах начала выпуска российских грузовиков «Урал».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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