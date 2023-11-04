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В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen

Шапша: в 2023 году власти запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Калужской области власти возобновят работу трех крупнейших автопроизводств в регионе. Об этом 4 ноября сообщил ТАСС губернатор области Владислав Шапша на выставке-форуме «Россия».

«Для всех [Volkswagen, Peugeot и Citroen, Volvo] определен вектор развития. Бывший Volvo начинает свою работу в коллективе, в этом году первые автомобили будут выпущены», — заявил он.

Шапша подчеркнул, что в планах властей выйти на высокие показатели, а также использовать весь производственный цикл. Он добавил, что по вопросу запуска завода Volkswagen уже ведутся переговоры с рядом технологических партнеров, принимается решение, с кем продолжить работу.

«<...> первые автомобили будут собраны, первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, и уже сборка начнется», — отметил Шапша.

Губернатор области подчеркнул, что перед властями региона стоит задача возобновить работу производств, а в следующем году нарастить на них темпы и вывести на полную мощность.

Шапша напомнил и о заводе «ПСМА Рус», являющемся совместным предприятием Stellantis и Mitsubishi в Калуге. Он производит пробные партии, отрабатывая технологии, идет локализация предприятия, отметил Шапша.

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Ранее, 26 октября, стало известно, что в Калуге на бывшем заводе шведского автоконцерна Volvo уже в текущем году начнут выпускать российские грузовики «Урал». 8 сентября пресс-служба Минпромторга России сообщила, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору. Совместно с новым собственником был определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства в Калуге.

В августе вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023» заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе немецкого производителя Volkswagen, находящемся в Калуге, может начаться уже в течение 2023 года. До этого в июле автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего бизнеса в России близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». В отчете компании за первое полугодие 2023 года говорится, что она составила €125 млн.

Volkswagen объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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