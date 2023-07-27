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Стала известна стоимость сделки по продаже бизнеса Volkswagen в РФ

VW: цена сделки по продаже бизнеса VW в России составила €125 млн
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего российского бизнеса близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». Как указано 27 июля в отчете компании за I полугодие 2023 года, она составила €125 млн.

Автоконцерн уточняет, что продажа «Арт-Финансу» долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», включая подконтрольные ему местные компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Страхование») была завершена 18 мая.

До этого стоимость сделки сторонами не раскрывалась.

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В начале февраля в Volkswagen заявили, что концерн рассматривает возможность продажи своих российских активов одной из отечественных компаний. В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна в начале марта 2023 года называли «Авилон» и АФК «Система».

Позже, 7 апреля, ООО «Автомобильный завод ГАЗ» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к немецкому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд рублей. Источники издания связывали иск ГАЗа с намерением остановить процесс продажи калужской площадки Volkswagen.

О том, что основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон» утверждены, 25 апреля сообщил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Реализация продажи находилась уже на стадии завершения.

Volkswagen объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

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