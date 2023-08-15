Мантуров заявил о начале выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen в 2023 году
Производство автомобилей на бывшем заводе немецкого производителя Volkswagen, находящемся в Калуге, может начаться уже в течение 2023 года. Об этом 15 августа сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».
«Думаю, что до конца года это может произойти», — ответил он на вопрос журналистов.
Ранее, 27 июля, автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего бизнеса в России близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». В отчете компании за I полугодие 2023 года говорится, что она составила €125 млн. До этого стороны не раскрывали, во сколько обошлась покупка завода для российской компании.
В начале февраля в Volkswagen заявили, что концерн рассматривает возможность продажи своих российских активов одной из отечественных компаний. В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна в начале марта 2023 года называли «Авилон» и АФК «Система».
Позже, 7 апреля, ООО «Автомобильный завод ГАЗ» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к немецкому автоконцерну о взыскании 28,4 млрд рублей. Источники издания связывали иск ГАЗа с намерением остановить процесс продажи калужской площадки Volkswagen.
О том, что основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон» утверждены, Мантуров сообщил 25 апреля. Реализация продажи находилась на стадии завершения.
Volkswagen объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.