Герой нашего времени: как сверхмощный внедорожник мерз на Севере

Граненый, как у стелс-истребителя или бронеавтомобиля, кузов окрашен в матовые оружейные цвета. Кровожадно горят фонари-кинжалы, лязгают «затворами» стилизованные под пистолеты внутренние ручки дверей. Mengshi M-Hero — это китайское прочтение американского «Хаммера», внушительный и мощный внедорожник. Как повел себя китайский люкс в условиях Русского Севера — в материале «Известий».

Mengshi — да лучше

Этот большой и квадратный «ящик Пандоры» открыли американцы, создавшие бренд Hummer по мотивам военного вездехода HUMVEE. Марка DongFeng, наладившая выпуск своего «Хамви» для Народно-освободительной армии Китая, пошла тем же путем. Грозный вездеход Warrior/Mengshi часто демонстрировали на различных автосалонах, и он даже получил гражданскую версию, как когда-то Hummer H1. Такой автомобиль оказался слишком специфическим и мог понравится разве что Шварценеггеру.

Поэтому китайцы разработали отдельный бренд с тем же именем и свой вариант сугубо гражданского «Хаммера» — M-Hero («Герой») с учетом ошибок конкурента. Например, гигантомании — бензиновые Hummer оказались слишком прожорливыми, новые электрические — слишком тяжелыми. DongFeng изначально делал свою машину электрической, в крайнем случае гибридной — по последовательной схеме, где бензиновый мотор не связан с колесами.

Габариты электрического и гибридного M-Hero одинаковы: 5066×2080×1934 мм, колесная база — 2950 мм Фото: Моторинвест

М-Hero получился более легким и компактным, чем «американец», но при этом не менее внушительным внешне. Сугубо мирный внедорожник выглядит героем боевика, целящимся тебе прямо в сердце перекрестьями светодиодных ходовых огней. При включении системы кругового обзора автомобиль вообще переходит на воинственный немецкий. Такой один в арктическом поле — воин. На местном рынке M-Hero оснащен разведывательным дроном, умеющим охранять периметр лагеря. У российских машин эта опция урезана — с помощью радаров внедорожник сканирует пространство на несколько десятков метров вокруг и если заметит чужака, то врубит на полную громкость сигнализацию. Рассмотреть наглеца можно даже в кромешной тьме, с помощью системы ночного видения.

Единственный размер дисков — 20 дюймов. Тормоза вентилируемые с суппортами Brembo Фото: Моторинвест Фары полностью светодиодные с автоматическим дальним светом Фото: Моторинвест Задние фонари в форме кинжалов Фото: Моторинвест Капот сделан из неустановленного композита. Камера — с омывателем Фото: Моторинвест Зарядный разъем GB/T. С помощью специального адаптера от порта медленной зарядки можно запитывать различные электроприборы Фото: Моторинвест Сиденья можно сложить из багажника, а также уменьшить высоту кузова Фото: Моторинвест Багажник тесный и с большой погрузочной высотой из-за задней силовой установки. Спинки второго ряда снабжены рифлеными накладками Фото: Моторинвест В подполье ремкомплект для шин и съемные буксирные проушины Фото: Моторинвест В багажнике расположены дополнительные розетки Фото: Моторинвест

Если же брать автомобильные аналогии, то M-Hero похож скорее не на Hummer, а на внедорожник Studebaker XUV от малоизвестной Avanti Motors. В General Motors увидели в «Студебекере» конкурента и под надуманным предлогом нарушения интеллектуальных прав добились, чтобы он не стал серийным. С китайцами такой номер не пройдет.

Благодаря поворачивающимся на угол до 10,6 градуса задним колесам радиус разворота небольшой — 5,1 м Фото: Моторинвест

Мирный броневик

Стиль, в котором создан M-Hero, подразумевает избыточность. Конструкция сделана с огромным запасом — мощная рама, обилие сверхвысокопрочных и высокопрочных сталей в силовой структуре кузова. Батарея закрыта с боков элементами рамы, а снизу броней и, кроме того, надежно защищена от попадания влаги. Проходимость как у военного вездехода. Пневмоподвеска позволяет увеличивать максимальный клиренс до 326 мм, брать 100-процентный подъем (45°) и преодолевать брод глубиной 900 мм. Плюс шесть внедорожных режимов и две межколесные блокировки, а также «крабовый» ход, когда задние колеса поворачиваются в сторону поворота передних, благодаря чему машина едет по диагонали.

Механика роскоши

Интерьер для китайского автомобиля избыточно роскошен: натуральная кожа наппа, шпон из ценных пород дерева, электрорегулировка руля. Удивляет разве что отсутствие подогрева рулевого колеса и доводчиков довольно тяжелых дверей, за исключением багажной. Всё здесь с перебором по размеру — массивные кресла с массажем, подогревом и множеством регулировок, «самолетные» селекторы на широченном центральном тоннеле, глубокие подстаканники. Посередине — большущий тачскрин плюс еще два дисплея по бокам от него. Механическое превалирует над сенсорным — управление возложено на крупные клавиши и колесики, кресла регулируются «по-мерседесовски» тумблерами в форме сидений. Очень стильное решение — индикация режимов движения механическим барабанчиком под прозрачным стеклом. При этом двери изнутри открываются кнопками, не связанными с замками.

Стандартный клиренс — 221 мм, минимальный в режиме посадки — 176 мм, максимальный — 326 мм. Пневмоподвеска умеет регулировать дорожный просвет в диапазоне 150 мм. Во внедорожном положении угол въезда увеличивается до 36,8 градуса, угол съезда — до 37,5 градуса Фото: Моторинвест

Диван второго ряда делит пополам массивный откидной подлокотник с еще одним тачскрином — с его помощью можно независимо настроить части дивана, включить массаж. Можно изменить температуру климат-контроля, но тогда она поменяется и спереди, отдельной климатической зоны сзади нет. Печка, кстати, мощная, внутри тепло.

Вся эта массивная мебель создает внутри немаленького автомобиля ощущение тесноты. Багажник и вовсе крохотный, хотя снабжен мощными петлями для крепления груза.

Сила богатырская

Мощности тоже с избытком. У электрической версии M-Hero целых четыре электромотора суммарной отдачей 1088 л.с. и 1400 Нм. На каждой оси по два мотора, но они работают не на отдельные колеса, а пристыкованы с двух сторон к двухступенчатому редуктору. В DongFeng отказались от варьирования тяги на каждом колесе в пользу компактности силовой установки и возможности расположить ее высоко от земли. К тому же силовой блок получился модульным, у гибридного M-Hero один электродвигатель отстыковали, чтобы пропустить систему выпуска бензинового мотора. Получился более скромный результат — 816 л.с. и 1050 Нм, но даже в этом случае внедорожник весом более 3 т разгоняется за 6 секунд до «сотни» с места, тогда как электрическая машина проделывает то же упражнение за впечатляющие 4,2 секунды. Встроенный лаунч-контроль позволяет стартовать с двух педалей, но не более 200 раз, чтобы раньше времени не убить механическую часть машины. При соблюдении условий ресурса моторов должно хватить на 400 тыс. км или 15 лет.

Цветов кузова всего три и все матовые — зеленый, черный, серый. Вместо бокса на пятой двери обещают кронштейн для запаски. Кроме того, для машины будут доступны электрическая лебедка, экспедиционный багажник с лестницей и дополнительным светом, внедорожные диски с бедлоками и зубастыми шинами Фото: Моторинвест

Бензиновый турбомотор 1,5 (190 л.с. и 300 Нм) у гибрида состыкован со 100-киловаттным генератором и, подзаряжая батарею (65,88 кВт·ч), увеличивает дальность машины: заявлено 750 км. Для сравнения, электрическая версия M-Hero с куда более емкой батареей (142,75 кВт·ч) способна, по заверениям производителя, проехать 450 км. Надо сказать, здесь запас нельзя назвать избыточным.

Охладить пыл

На щелкнувшей ручке-пистолете написано Never Back Down («Не отступлю назад»). Отправиться на электровнедорожнике зимой на полуостров Средний — та еще авантюра. Даже несмотря на новую, относительно проходимую дорогу, снега наметает по пояс, а заявленный пробег на одной зарядке на холоде превращается в тыкву. Вот и сейчас при заряженной на 86% батарее расчетный «динамический» запас хода, который в русифицированном меню назван не иначе как «дальность плавания», — чуть больше 202 км. Буквально через 10 км по относительно проходимой колее в батарее осталось 79%, но запас увеличился до 277 км.

А если попробовать съехать по целине к берегу? Внедорожник пополз, остановился, бросая фонтаны снега из-под колес, а иногда и докапываясь до грунта. Затем сдал назад, снова пополз, застрял, провалившись в глубокий сугроб, и всё же выбрался самостоятельно задним ходом. И это на обычных зимних шинах.

Интерьер отделан натуральными кожей и деревом. Помимо серо-коричневого сочетания доступен серо-черный вариант Фото: Моторинвест

Маневренность пятиметровой машины впечатляет благодаря задним управляемым колесам. В «режиме краба» они поворачиваются в ту же сторону, что и передние, позволяя внедорожнику двигаться боком, но если угол поворота передних колес превышает 10,6 градуса, задние колеса автоматически встают ровно. Поэтому нужно постоянно отслеживать этот параметр.

Ручки дверей выполнены в форме пистолетов, замок разблокируется клавишей снизу. Регулировка сидений — в стиле Mercedes-Benz, расположение клавиш стеклоподъемников — как у Land Rover Фото: Моторинвест Массивные кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и множеством регулировок удобны Фото: Моторинвест На руле расположены кнопки запуска автомобиля и дорожных режимов Фото: Моторинвест У приборной панели несколько вариантов дизайна Фото: Моторинвест Например, есть «классический» — с нарисованными шестеренками Фото: Моторинвест Мультимедийная система русифицирована Фото: Моторинвест Однако система кругового обзора говорит на немецком Фото: Моторинвест А пассажирский дисплей иногда переходит на китайский Фото: Моторинвест Массивные селекторы отвечают за управление трансмиссией, пневмоподвеской и выбор внедорожных режимов Фото: Моторинвест На площадке для отдыха левой ноги изображен Эверест Фото: Моторинвест Задний диван в теории трехместный, на массивном подлокотнике размещен тачскрин для управления функциями сидений Фото: Моторинвест С помощью тачскрина можно управлять температурой, но тогда она поменяется и спереди Фото: Моторинвест

После внедорожных приключений в батарее осталось 73% заряда, но «дальность плавания» снизилась до 170 км. Спустя еще 20 км — оставался 61% на 135 км. Гибридный M-Hero в схожих условиях при заряженной на 80% батарее и заполненном на три четверти бензобаке показывал запас 66 км на чистой электротяге, а с участием двигателя внутреннего сгорания — 260 км. Это все-таки очень мощный и тяжелый автомобиль, а передвижение по бездорожью требует большего расхода энергии, и рекуперация во внедорожных режимах не работает в принципе.

Искусственный интеллект на реальном покрытии

Есть вопросы и к работе подвески. С одной стороны, продвинутая система CDC (Continuous Damping Control) сканирует дорожное покрытие с помощью бинокулярной и инфракрасной камер, с помощью искусственного интеллекта определяет тип неровности и может менять характеристики демпфирования с частотой 500 раз в секунду. На деле системе еще есть чему поучиться. В среднем положении подвеска без особых проблем справляется с неровностями, но уже в первом внедорожном положении — а в глубокой снежной колее требуется именно оно — машина становится тряской, особенно страдают пассажиры сзади.

В спортрежиме клиренс уменьшается на 20 мм, до 201 мм Фото: Моторинвест

На ровной дороге в спортрежиме подвеска автоматически уменьшает просвет, и тяжеленный внедорожник становится на удивление устойчивым на ровной дороге и способен быстро проходить повороты. Батарея гибрида за ночь зарядилась на 91% и обещает пробег в 143 км и 444 км суммарно. Но если ехать только на электричестве, то уже через 80 км пути в ней остается только 22%, соответственно на 22 км. Придется подключать бензиновый мотор. Его работа почти не слышна и только в спортрежиме он повышает обороты вслед за педалью газа. В условиях зимней трассы ДВС не может зарядить батарею, лишь поддерживает текущий уровень заряда. В итоге к концу поездки гибридный M-Hero показывал расход бензина 6,1 л и расход электрической части 46,3 кВт·ч на 100 км. Даже гибрид придется время от времени подключать к зарядной станции, мощные ЭЗС в Мурманской области редки. Возможности зарядки переменным током ограничены инвертером, рассчитанным всего на 11 кВт, что для такой большой машины странно.

Номер один

Российских покупателей, впрочем, особенности M-Hero не останавливают. Тем более что машины поставляются официально и с гарантией. Озвученный одним из дилеров ценник на китайский тяжелый люкс — около 20 млн рублей. Впрочем, этот люкс оказался действительно тяжелым. Если гибрид (3130 кг) смогли вписать в категорию B, то с электромобилем из-за его большего веса (3293 кг) возникли сложности.