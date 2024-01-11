Летние автомобильные шины в России подорожали сильнее зимних

В России средние цены на новые летние шины премиального сегмента для легковых автомобилей за год выросли на 34,2%, а на зимние — на 31,7%. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации.

По данным НАПИ, если в декабре 2022 года средняя цена на зимние шины составляла 18,9 тыс. рублей, то к декабрю 2023-го она выросла до 24,9 тыс. рублей. Летние шины за этот же период подорожали с 20,2 тыс. до 27,1 тыс. рублей.

В конце прошлого года японская компания-производитель шин Bridgestone решила продать свои российские активы холдингу S8 Capital. Bridgestone присутствовала в России с 1998 года, в марте 2022 года компания приостановила производство своей продукции в РФ.