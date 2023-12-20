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Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

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Фото: ТАСС/Дмитрий Сандимиров
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Японская компания-производитель шин Bridgestone решила продать свои российские активы холдингу S8 Capital. Об этом Bridgestone сообщила 20 декабря на своем сайте.

«Сделка получила все необходимые разрешения регулирующих органов. Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве», — говорится в сообщении.

Bridgestone присутствовала в России с 1998 года, в марте 2022 года компания приостановила производство своей продукции в РФ.

В рамках сделки около 1 тыс. сотрудников Bridgestone сохранят свои рабочие места после перехода активов к S8 Capital, сообщили в компании.

Bridgestone Corporation — японская компания-производитель шин для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, коммерческого транспорта, самолетов и другой техники. Фирма владеет 178 заводами и пятью техническими центрами в 27 странах мира.

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Ранее, 28 апреля, сообщалось, что холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе Саратовской области. В сделку вошли завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

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