S8 Capital приобрел российские активы Bosch в Саратовской области

Холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе Саратовской области. Об этом компания сообщила 28 апреля ТАСС.

«Действительно, многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкого концерна Bosch в городе Энгельс», — сообщила пресс-служба.

В сделку вошли завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

«В течение шести месяцев с момента завершения сделки предприятия в Энгельсе ждет процесс ребрендинга, при этом качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам», — заявили в S8 Capital.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что Bosch подал массовые иски в суды девяти регионов России о защите товарных знаков. Меньше чем за неделю в судебные инстанции поступило более 45 исков, некоторые из них уже приняты к производству.

В январе станции техобслуживания начали испытывать проблемы с диагностикой и ремонтом новых автомобилей, узнали «Известия». На некоторых из СТО перестали функционировать специальные сканеры. Речь, в частности, о тех центрах, что пользуются программным обеспечением от Bosch, — под Новый год компания отключила к нему доступ в России и Белоруссии.

В 2022 году Robert Bosch GmbH заявила о приостановке деятельности в России. По информации «Известий», к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав, в Химкинский суд Московской области летом 2022 года было подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда.