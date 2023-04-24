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Авто
Bosch подала иски в суды России о защите товарных знаков

Bosch подала иски в суды России о защите товарных знаков

Bosch подала иски к предпринимателям и автосалонам в России
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Немецкая транснациональная инженерная и технологическая Bosch (Robert Bosch GmbH, Германия) подала массовые иски в суды девяти регионов России о защите товарных знаков. Исковые документы поданы в середине апреля, сообщает 24 апреля ТАСС.

Иски компании рассмотрят суды Челябинской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областей, Удмуртии, Ставропольского края и Москвы. Меньше чем за неделю в судебные инстанции поступило более 45 исков, некоторые из них уже приняты к производству.

В частности, арбитражный суд Ставропольского края принял исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №3987, №39872 в размере 50 тыс. рублей. Дело принято к производству.

Ответчиками по делам выступают индивидуальные предприниматели и автосалоны. Среди ответчиков по искам Bosch — ООО «Курс авто», «Авто-Левобережный» и другие. Общая сумма требований истца по всем заявлением превышает 2,1 млн рублей.

Некрасиво ушли: компанию Bosch требуют наказать за нарушения прав потребителей
Действительно ли производители не хотят выполнять свои гарантийные обязательства в России

В январе станции техобслуживания начали испытывать проблемы с диагностикой и ремонтом новых автомобилей, узнали «Известия». На некоторых из СТО перестали функционировать специальные сканеры. Речь, в частности, о тех центрах, что пользуются программным обеспечением от Bosch, — под Новый год компания отключила доступ к ПО в России и Белоруссии.

В 2022 году Robert Bosch GmbH заявила о приостановке деятельности в России. По информации «Известий», к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав, в Химкинский суд Московской области летом 2022 года было подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда.

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