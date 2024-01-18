Автодилеры могут ввести скидки из-за больших запасов машин на складах

В январе 2024 года запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в России оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом рассказали авторитейлеры, сообщают «Ведомости» 18 января.

По словам собеседников издания, такая ситуация продлится несколько месяцев и вынудит дилеров вводить скидки на автомобили. Количества машин китайских брендов на складах хватит еще на два месяца продаж.

Как рассказал директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, сейчас на складе компании находится 4,52 тыс. машин против 4,27 тыс. и 4,34 тыс. в среднем за 2022 и 2023 годы соответственно. Затоваривание связано с тем, что в IV квартале прошлого года бренды из КНР пытались максимально загрузить склады дилеров, объяснил топ-менеджер.

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.