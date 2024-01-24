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В собственном соку: как изменится рынок подержанных премиальных авто

Продажи люксовых машин с пробегом выросли в РФ на 16%
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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По итогам прошлого года в России вырос спрос на премиальные автомобили с пробегом. Эксперты считают, что интерес к таким моделям сохранится, однако структуру этого сегмента рынка ожидают изменения: «подпитка» нашей страны моделями из-за рубежа заметно сократится. Подробности — в материале «Известий».

Дорого, богато...

В прошлом году продажи подержанных автомобилей премиального класса в России выросли на 16%. Об этом свидетельствуют данные анализа рынка, проведенного специалистами «Авито Авто». Средняя стоимость трехлетнего автомобиля этого сегмента в нашей стране по итогам 2023 года составила 6,9 млн рублей, отметили эксперты компании.

Наиболее популярной премиум-моделью на вторичном рынке оказался кроссовер BMW X5. Средняя цена на варианты не старше трех лет составляет 8,9 млн рублей. Вторым по популярности стал японский Lexus RX, покупка которого обойдется в среднем в 6,8 млн рублей. «Бронза» — у седанов BMW 5-й серии. За них на рынке просят 5 млн рублей. Замыкают пятерку самых востребованных у россиян премиальных моделей большой кроссовер BMW X7 за 12,7 млн рублей, а также седан Mercedes-Benz E-класса (4,9 млн рублей). Годом ранее именно «ешка» возглавляла список наиболее популярных в России люксовых автомобилей с пробегом.

Вторую половину топ-10 открывает BMW X6 (9,8 млн рублей), за ним следуют еще две модели из Баварии — седан 3-й серии (3,9 млн рублей) и компактный кроссовер Х3 (5,2 млн рублей). На девятом месте — южнокорейский Genesis GV80 за 6 млн рублей, а замыкает список Mercedes-Benz GLE (8,5 млн рублей).

авторынок
Фото: Global Look Press/Рамиль Ситдиков

По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, за прошлый год рынок автомобилей с пробегом заметно стабилизировался, в том числе в премиальном сегменте.

— Поставщики успешно освоили каналы параллельного импорта и смогли обеспечить потребителей автомобилями знакомых брендов, в современной комплектации и хорошем состоянии, — отметил он.

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Спрос будет

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом «БорисХоф Россия» Николая Тимофеева, несмотря на общий рост рынка машин с пробегом, в прошлом году премиальные подержанные модели китайских брендов показали отрицательную динамику

— Мы это связываем с тем, что спрос сместился на выгодные предложения по новым автомобилям официальных брендов. Мы видим, что на складах дилеров есть запас новых автомобилей. Подержанные «европейцы» продолжают продаваться и в 2024 году. Учитывая дефицит, скорее всего, цена будет стабильной, возможно с небольшим ростом, — считает он.

Ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В сегменте премиальных автомобилей на вторичном рынке наметилась тенденция к постепенному сужению предложения, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов. Он также считает, что в нынешнем году сохранится устойчивый спрос на премиальные подержанные модели брендов, ушедших с российского рынка.

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— Предложение по ним в текущих условиях будет сокращаться, но постепенно. Чтобы нишу традиционных европейских, японских и американских премиум-марок полностью заполнили китайские бренды, понадобится как минимум три года. С учетом того, что новые автомобили из КНР начали активно выходить на российский рынок относительно недавно, потребуется определенное время, прежде чем их владельцы станут массово менять свои машины на новые, — отметил Роман Титов.

Внутренние резервы

Похожего мнения придерживается и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Интерес к европейским или японским премиум-моделям никуда не денется, полагает он.

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— Всегда найдутся люди, которые захотят ездить на Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, Lexus и других автомобилях премиальных марок. Однако приток таких машин из-за рубежа, судя по всему, будет ослабевать. Сучетом высоких ставок утилизационного сбора ввоз машин с объемом мотора больше трех литров теряет всякую привлекательность. А подавляющее большинство моделей этого сегмента, как правило, имеет многолитровые двигатели, — рассказал он «Известиям».

Авторынок
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

По словам эксперта, в обозримой перспективе сделки на рынке подержанных машин в большей степени будут заключаться в отношении автомобилей, которые уже находятся в нашей стране. Этот сегмент будет «вариться в собственном соку», считает Ян Хайцеэр.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржеретто. По его словам, рынок премиальных машин с пробегом будет развиваться в первую очередь за счет автомобилей, которые были ввезены к нам страну раньше.

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— Ставки утилизационного сбора для подержанных премиальных машин стали очень большими. В итоге, импортировать такие автомобили стало просто невыгодно. Поэтому развитие данного сегмента вторичного рынка возможно лишь за счет «внутренних резервов», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Несмотря на снижение «подпитки извне», говорить об отсутствии предложения люксовых моделей с пробегом на рынке в ближайшее время не придется, считает Ян Хайцеэр.

Авто
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Уже в прошлом году наметилась тенденция к «пересаживанию» владельцев европейских, американских и азиатских моделей на китайский премиум-класс. Таким образом, на вторичном рынке появляются новые предложения. Этот процесс пока не особо быстрый. Во многом из-за того, что в линейке люксовых брендов из КНР достаточно мало моделей с традиционным ДВС: в основном речь идет о гибридах и электрокарах, — подчеркнул он.

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Если такие машины придутся по вкусу обладателям «Мерседесов» и BMW, то в дальнейшем интерес к традиционным премиальным автомобильным брендам у российских покупателей заметно ослабнет, считает вице-президент НАС. Однако если они не оправдают ожидания потребителей, то через какое-то время спрос на премиум-класс из Европы, Америки и Азии вновь пойдет вверх, отмечает он.

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