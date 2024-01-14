Будете у нас на Колыме: отчаянная автостопщица тащится по Лене

«Еду в Магадан» — вторая книга трэвел-блогера Натальи Корневой, в 2015-м выпустившей «Автостопом по России» — отчет о путешествии на попутках из родного Петербурга аж до самого Владивостока и обратно. Во время той поездки 2010 года автор пленилась красотою реки Лены, переночевав в тайге на ее берегу, о чем рассказывает в начале новой книги: «Мне было 20 лет, когда я вернулась из одиночного путешествия из Петербурга до Владивостока. Я стояла в своей маленькой комнате на шестом этаже высотки на окраине пасмурного Петербурга, обнимала плюшевого мишку, с которым прошла многие километры дорог, и вместе мы смотрели сквозь окно на родной двор. <...>. Физически я стояла у окна в Петербурге, а душа моя была в Сибири, на берегах великой реки Лены. Именно там я определила для себя любимое место». Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Наталья Корнева

«Еду в Магадан. Безумное путешествие из Петербурга до Крайнего Севера»

М. : Бомбора, 2023. — 204 с.

Еще в первой книге Корнева проводит четкую грань между туристом, который заранее планирует свои перемещения, осуществляя их в более или менее комфортных условиях, и путешественником, у которого в идеале не должно быть ни билетов, ни еды, ни денег, что создает на его пути максимум неизвестности и неожиданностей. И всё же какие-то подготовительные меры перед возвращением на заветные берега Лены Наталья предпринимает, прежде всего находит в интернете попутчика Алексея из Череповца.

Преодолевать тысячи километров в одиночку девушке не впервой, а вот для строительства плота, на котором Корнева задумала сплавляться по любимой реки, не обойтись без надежного спутника: «Плот построить я физически не смогла бы, а вот Леша... Для этого он был мне нужен если не в первую, то во вторую очередь как минимум. Мне нужен был мужчина с веревками, скобами, топором и, в конце концов, с мужской силой. Леша показался мне хорошим вариантом. Я надеялась приобрести в его лице нового для себя друга по приключенческому духу».

Фото: РИА Новости/Андрей Варенков

Правда, Алексей довольно быстро начинает раздражать Наталью чисто психологически (притрутся друг у другу, в хорошем смысле слова, они далеко не сразу). Но кое-какая практическая польза от него поначалу есть: в то время как девушка руководствуется, как сама признается, животными инстинктами, «Леша был более разумным, сообразив не только распечатать маршрут нашего сплава, но и сделать все листы водонепроницаемыми с помощью простого скотча». Тем не менее первые главы, где герои понимают, что плот им построить не удастся, и соглашаются на подвернувшуюся им волею судьбы лодку-казанку с протекающим днищем, представляют собой комический травелог с элементами абсурдизма. Он навевает ассоциации то с фильмом «Тупой и еще тупее» (по нелепости ситуаций, в том числе связанных с отправлением естественных надобностей на лоне дикой природы), то с юмористической повестью Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»: «Вторая попытка отправиться в путь тоже не увенчалась успехом. Весла совсем были не пригодны к сплаву. Они были деревянные, имели кривые неравномерные лопасти, и при гребле маневренность нашего плавсредства была ужасающей. Казанка двигалась в своем темпе, будто пьяная, совсем не поддаваясь на наши уговоры. Она кружилась в разные стороны, как ей вздумается».

Джерома нет в завершающем «Еду в Магадан» списке литературы, о существовании которой героиня узнала во время путешествия и записала названия в блокнот, с благодарностью тем, кто постарался расширить ее кругозор. Здесь есть «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, который «посоветовал Юрий — дальнобойщик из Магадана», и он же припомнил «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Лагерные мемуары Асира Сандлера «Узелки на память» в их оригинальном, ниточном, виде Корнева обнаружила в краеведческом музее Магадана, откуда ей предстояло преодолевать обратный путь в одиночку (разумный Алексей улетел по делам в Петербург из Мирного несколько раньше).

Фото: ЭКСМО

Насколько велики ее шансы не успеть вернуться домой до наступления холодов, когда речные переправы могут просто закрыться, путешественница, начавшая свой путь в середине августа, даже не представляла. Да и о тревелоге И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада», подробно расписывающем тернистый путь на санях через бескрайнюю заснеженную и обледеневшую Россию, тоже узнала только в сибирском зимовье от пожилого йога Валерия, ратующего за жизнь на природе: «У меня квартира в Москве есть, Наташа, там четверо братьев живут. Я не хочу там жить, я там помру на второй день. Там в воде одна галимая хлорка, я такое не пью же. Я привык, что с любого ручья можно зачерпнуть водицы и попить. Пошел я в вашей в Москве в магазин за водой, думал, там-то нормальная должна быть вода — в итоге такая же хренотень. Они травят там всех вас, Наташа».

Особняком стоит в финальной Наташиной библиографии эпос Генрика Сенкевича «Камо грядеши», который «посоветовал Тарас с трассы «Лена», миллионер». Этот Тарас, тоже петербуржец, — один из самых экстравагантных попутчиков героини, если верить его рассказам о том, что он владеет несколькими бизнесами, управляя ими удаленно, из фуры, в которой оборудовал комфортабельную кабину («Как же тут чисто, будто я в целой квартире», — восхищается Наталья), и путешествует по стране, «не цепляясь за определенные маршруты». Возможно, рекомендовав попутчице «Камо грядеши», Тарас хотел как бы намекнуть: «Куда тебя несет, Наташенька?» и провести подспудные параллели между рискованностью путешествия одинокой девушки по Колымскому краю и полной превратностей жизнью в суровом Древнем Риме, описанном Сенкевичем.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Неизвестно, осилила ли Корнева «Камо грядеши», но в любом случае ее собственная книга создает автопортрет человека, которого никакие опасности не могут удержать и урезонить. Люди такого авантюрного склада, которых томит спокойная жизнь в мегаполисе, которым в обыденности не хватает «грандиозности», как высокопарно выражается Наталья, прочтут ее записки с интересом, завистью и даже некоторым восхищением неугомонной натурой героини. Правда, в своей позапрошлогодней записи остепенившаяся блогерша признается, что с рискованным автостопом завязала как по чисто бытовым причинам, так и с точки зрения личностного роста (о нем автор книги вообще постоянно заботится, немного раздражая терминами из лексикона коучей по саморазвитию: «быть в моменте», «зона комфорта», «зона ответственности», «осознанность», «принять и отпустить»...).

И тем не менее после «Еду в Магадан» вполне можно ожидать и новых книг неукротимой Натальи: позапрошлогодние записи в блоге Корневой посвящены остросюжетным свиданиям через приложение для знакомств в гораздо более теплых краях, чем Ленские берега, — в Саудовской Аравии. Тут экстремальная путешественница не изменяет своим привычкам — отправляться в то или иное приключение максимально неподготовленной и даже бравируя этим («предложила залезть на гору, а сама надела босоножки»).