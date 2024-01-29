В России продажи новых автомобилей по итогам января вырастут на 80%

По итогам января 2024 года продажи новых автомобилей в России превысят 80 тыс. единиц. Это на 80% больше, чем в январе прошлого года, и на 7% меньше по сравнению с январем 2022-го. Об этом 29 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, с начала года на российском рынке лидирует Lada с долей 28%. Следом идут три китайских бренда, давно закрепившиеся в России и имеющие развитую дилерскую сеть — Haval (12%), Geely и Chery (по 11%).

Десятку самых востребованных в январе автомобильных марок замкнули Changan, Exeed, Omoda, Tank, Lixiang и Kia.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц.

29 января сообщалось, что автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Jetta, Toyota Camry, Mazda CX-4.