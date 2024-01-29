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Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту

ГЛОНАСС: VW и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на данные АО «ГЛОНАСС».

По сведениям компании, в прошлом году юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» более 60 тыс. транспортных средств европейских и японских брендов, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта.

На Volkswagen пришлось почти 22% от всех импортированных по альтернативным каналам автомобилей. Следом расположились Toyota (17,5%), Mazda (8,6%), Mercedes-Benz (5,6%) и Kia (3,8%).

Самыми популярными моделями стали Volkswagen Jetta (6,1 тыс. ед.), Toyota Camry (2,6 тыс. ед.), Mazda CX-4 (2,2 тыс. ед.), Mazda Atenza (2 тыс. ед.) и тягач Mercedes-Benz Actros (1,8 тыс. ед.).

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Установка на новые и ввозимые на территорию РФ машины устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключенного к «ЭРА-ГЛОНАСС», является обязательной с 2017 года.

Ранее, 29 января, Росстандарт объявил отзыв 32,16 тыс. кроссоверов Haval F7 и F7x. Причиной отзыва стал риск короткого замыкания электропроводки.

25 января Минпромторг РФ сообщил «Известиям», что для автомобилей брендов, которые официально прекратили деятельность в России, до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления при ввозе путем параллельного импорта. Проект постановления находится на согласовании в правительстве РФ.

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