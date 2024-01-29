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В России отзывают 32 тыс. автомобилей Haval

Росстандарт объявил отзыв 32 тыс. автомобилей Haval F7 и F7x
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В России объявлен отзыв 32,16 тыс. кроссоверов Haval F7 и F7x, реализованных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва стала вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов под сиденьем водителя. Это может привести к короткому замыканию электропроводки и оплавлению разъема.

Владельцам отозванных автомобилей следует связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех машинах бесплатно доработают разъем жгута проводов для исключения риска попадания влаги, говорится в сообщении. С владельцами отозванных машин свяжутся представители компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

В прошлый раз отзыв 55 тыс. автомобилей Haval (​​F7, F7x, Jolion, Dargo) объявляли в ноябре прошлого года. Машины было необходимо оснастить устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».

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26 января Telegram-канал «Автопоток» сообщил, что компания Haval Motor запатентовала в России дизайн рамного внедорожника H9 нового поколения. Официальный дебют автомобиля на рынке Китая ожидается в первой половине 2024 года.

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