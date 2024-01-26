В России запатентовали новый внедорожник Haval H9

Компания Haval Motor запатентовала в России дизайн рамного внедорожника H9 нового поколения. Изображения автомобиля, сопровождающие патентную заявку, были опубликованы в базе данных Роспатента, обратил внимание Telegram-канал «Автопоток» 26 января.

На патентных изображениях Haval H9 выглядит так же, как и на сертификационных снимках китайского минпрома. Новинка получила угловатый дизайн с круглой передней оптикой и бокс для запасного колеса на пятой двери.

В зависимости от модификации длина новинки составляет от 4950 до 5070 мм при колесной базе 2850 мм, сообщал портал CarNewsChina. Автомобиль получил систему полного привода, в моторную линейку вошли два турбированных агрегата — бензиновый 2.0 (224 л.с.) в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и дизельный 2.4 (186 л.с.), работающий с 9-ступенчатым «автоматом».

Официальный дебют автомобиля на рынке Китая ожидается в первой половине 2024 года. По данным портала «Китайские автомобили», российские продажи модели ожидаются в августе.

Сейчас в модельный ряд Haval в России входит семь моделей: M6, Dargo, Dargo X, Jolion, F7, F7x и F9.

Ранее в этот день компания Jaecoo объявила, что большой кроссовер J8 выйдет на российский рынок и будет предлагаться в двух комплектациях. Новинка будет представлена с двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с. в паре с семидиапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода.