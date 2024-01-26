В России начнутся продажи большого кроссовера Jaecoo J8

Большой кроссовер Jaecoo J8 выйдет на российский рынок и будет предлагаться в двух комплектациях. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое 26 января поступило «Известиям». Сейчас модель проходит финальный этап сертификационных испытаний.

В России Jaecoo J8 будет представлен с двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с. в паре с семидиапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. Автомобиль получит подвеску с регулируемой жесткостью амортизаторов.

В список оснащения модели войдут 20-дюймовые диски, светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, панорамная крыша с люком, передние кресла с электрорегулировками и массажем, двухзонный климат-контроль, изогнутый экран диагональю 24,6 дюйма, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Вместе с этим Jaecoo J8 получит обогрев руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений, проекционный дисплей, а также систему мониторинга слепых зон, функцию помощи при смене полосы и другие ассистенты водителя.

Бренд Jaecoo появился в РФ в сентябре прошлого года. Сейчас в модельный ряд марки в РФ входит среднеразмерный кроссовер Jaecoo J7.

15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что в 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов. Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.