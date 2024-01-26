Новый Geely Atlas поступил в продажу в России

Компания Geely запустила в продажу в России кроссовер Atlas нового поколения. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 3,2 млн до 3,5 млн рублей, говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Известиям» 26 января.

Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 л и мощностью 200 л. с. (325 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость составляет 205 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км. Привод только передний.

В список оснащения базовой комплектации входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, цифровая приборная панель (10,2 дюйма) и центральный сенсорный дисплей (13,2 дюйма), светодиодная оптика, рейлинги и панорамная крыша с люком, руль с подогревом и настройками по вылету и высоте, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, бесключевой доступ и прочие опции.

Модель Geely Atlas Pro вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов на российском авторынке, сообщало 10 января аналитическое агентство «Автостат». Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Как сообщили 17 января в пресс-службе «Джили Моторс», Atlas нового поколения будет представлен на российском рынке параллельно с моделью Atlas Pro.

По данным сервиса «Дром», средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая за год выросла вдвое, до 1,8 млн рублей. По информации аналитиков, к концу 2023 года средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102% по сравнению с 2022-м.