Подержанные китайские автомобили в России подорожали в два раза за год

Средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая за год выросла вдвое, до 1,8 млн рублей. Об этом 16 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Дром».

По данным аналитиков, к концу 2023 года средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102% по сравнению с 2022-м. Цена иномарок из других стран росла не так активно — на 24%.

На вторичном рынке сильнее всего подорожали модели Geely: до 1,7 млн рублей (+86%). Стоимость подержанных автомобилей Changan в среднем выросла на 79% (до 2,5 млн рублей), Chery — на 47% (до 2,5 млн рублей), Haval — на 10% (до 2,3 млн рублей), Exeed — на 4% (до 3,3 млн рублей). На первичном рынке больше всего подорожали автомобили Geely (+16%) и Chery (+15%).

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 20,7% за год, сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.