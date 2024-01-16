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Подержанные китайские автомобили в России подорожали в два раза за год

«Дром»: авто с пробегом из Китая за год подорожали вдвое, до 1,8 млн рублей
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая за год выросла вдвое, до 1,8 млн рублей. Об этом 16 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Дром».

По данным аналитиков, к концу 2023 года средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102% по сравнению с 2022-м. Цена иномарок из других стран росла не так активно — на 24%.

На вторичном рынке сильнее всего подорожали модели Geely: до 1,7 млн рублей (+86%). Стоимость подержанных автомобилей Changan в среднем выросла на 79% (до 2,5 млн рублей), Chery — на 47% (до 2,5 млн рублей), Haval — на 10% (до 2,3 млн рублей), Exeed — на 4% (до 3,3 млн рублей). На первичном рынке больше всего подорожали автомобили Geely (+16%) и Chery (+15%).

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В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 20,7% за год, сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.

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