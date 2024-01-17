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Geely раскрыла судьбу модели Atlas Pro в России

«Джили Моторс»: Geely Atlas Pro останется в РФ, несмотря на дебют нового Atlas
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Фото: Geely
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Кроссовер Geely Atlas нового поколения, который скоро поступит в продажу в России, будет представлен на рынке параллельно с моделью Atlas Pro. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе «Джили Моторс», передает агентство «Автостат».

Кроссовер Geely Atlas Pro начали продавать в России в сентябре 2021 года по цене от 2 млн рублей, сейчас он стоит от 2,76 млн рублей. Изначально модель была доступна с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с. с передним и полным приводом, включая модификации с 48-вольтовой гибридной системой. А в июне прошлого года в моторную гамму модели вошел 1,5-литровый турбированный аргегат мощностью 150 л.с. в связке с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Кроссовер Geely Atlas нового поколения будет стоить в России от 3,19 млн рублей и предлагаться в трех комплектациях. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое 17 января поступило «Известиям». Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с. (325 Нм) в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Стал известен самый популярный автомобиль среди россиян в 2023 году

Модель Geely Atlas Pro вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов на российском авторынке, сообщало 10 января аналитическое агентство «Автостат». Самым популярным кроссовером в стране в 2023 году стал Haval Jolion.

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