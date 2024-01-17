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Стал известен самый популярный автомобиль среди россиян в 2023 году

«Авто.ру»: Geely Monjaro — самый популярный автомобиль среди россиян в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным автомобилем в 2023 году среди россиян, сообщили «Известиям» 17 января эксперты «Авто.ру» по итогу народного голосования за лучшие автомобили минувшего года.

В этом году участие в открытом голосовании четвертого сезона премии «Новинка года» приняли почти 200 тыс. пользователей, что стало рекордным показателем за всю историю премии. За высшую ступень развернулась интенсивная борьба поклонников нескольких моделей, которые успели снискать интерес у потребителей. В результате впервые на призовые места не попали представители какого-либо европейского или японского бренда. Вслед за главной «Новинкой года» — Geely Monjaro, получившей больше 10% голосов, следуют два внедорожника марки Tank — модели 500 и 300. Их выбрали 7,5 и 6,8 процента участников голосования соответственно.

Замыкают первую пятерку два предельно противоположных по образу и назначению автомобиля. Провокационный, премиальный BMW XM с гибридной силовой установкой мощностью свыше 650 л.с. остановился в шаге от подиума, а сдержанная и практичная Honda CR-V в очередной раз продемонстрировала, что народная любовь сохраняется даже при очень скромном присутствии на рынке.

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Кроме главной номинации «Новинки года» 38 претендентов боролись за успех в пяти тематических категориях. К титулу «Внедорожная новинка года» вскарабкался рамный и набирающий статус Tank 500. Вероятно, самый редкий из всех кандидатов, BMW XM, признан главной «Параллельной новинкой года». Сегмент электрифицированных автомобилей стремительно рос в 2023 году и подарил целую россыпь ярких и необычных моделей, но лучшей «Электрической новинкой года» пользователи признали футуристичный HiPhi Z.

Бренд Geely получил в этом сезоне еще одну награду. Среднеразмерный седан Emgrand обошел конкурентов в номинации «Бюджетная новинка года».

В голосовании профессионального жюри, включающего автомобильных журналистов и блогеров, равное количество баллов набрали сразу две модели: специальный приз «Выбор экспертов» разделили электрические Mengshi M-Hero 917 и HiPhi Z.

Сезон 2023 года оказался для премии «Новинка года» одним из самых разнообразных по составу участников. Даже несмотря на то, что 28 из 38 моделей созданы китайскими компаниями и только 14 не относятся к классу кроссоверов/внедорожников. Как никогда прежде представлены гибридные и полностью электрические автомобили. На победу претендовали 11 моделей с альтернативными силовыми установками.

Ранее победы в премии «Новинка года» удостаивались Range Rover пятого поколения и Omoda C5 в 2022 году. Первая строчка в 2021-м досталась Toyota Land Cruiser 300. Самый первый приз премии по итогам 2020 года забрал Land Rover Defender.

В конце декабря из опроса страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод» стало известно, что больше половины (57%) водителей получили свой первый опыт вождения за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественный автопром. В топ автомобилей для первого опыта попали Toyota (17%), Kia (9%) Volkswagen (8%) и Nissan (7%). А самыми популярными среди отечественных авто стали Lada (45%), классические «Жигули» (35%) и «Москвич» (8%).

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