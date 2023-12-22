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Россияне назвали свои первые автомобили

Опрос: 57% россиян получили свой первый опыт вождения за рулем иномарки
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Больше половины (57%) водителей получили свой первый опыт вождения за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественный автопром, выяснили страховая компания «Росгосстрах» и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод» в ходе опроса. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 22 декабря.

В топ автомобилей для первого опыта попали Toyota (17%), Kia (9%) Volkswagen (8%) и Nissan (7%). А самыми популярными среди отечественных авто стали Lada (45%), классические «Жигули» (35%) и «Москвич» (8%).

Первый автомобиль появился у трети респондентов (31%) в возрасте от 21 до 25 лет. Еще 24% начали водить чуть раньше — в 18–20 лет, а 23% — в 25–30 лет. Каждый пятый (22%) приобрел первый автомобиль только после 30 лет.

30% россиян потратили на покупку первого автомобиля не более 100 тыс. рублей, 26% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще 12% приобрели первую машину более чем за полмиллиона рублей.

Отмечается, что 70% автомобилистов покупали первое авто на собственные сбережения, только 31% брали кредит для этой цели (25% — потребительский, а 6% — автокредит).

Чаще всего россияне приобретали свою первую машину через специальные сайты по продаже авто (34%), 23% купили автомобиль у родственников или знакомых, а 16% — у автодилера.

Ключевыми критериями выбора первого автомобиля россияне назвали стоимость (73%), техническое состояние (56%), внешний вид (43%) и пробег (34%). 35% автомобилистов выбирали машину определенной марки и модели.

Также выяснилось, что 40% опрошенных давали прозвище своему первому автомобилю.

Почти половина (45%) россиян проездили на первом автомобиле от одного до трех лет, каждый пятый — от трех до пяти лет, а 18% — менее года. Еще 16% водили первую машину более пяти лет.

В качестве страховки для первого автомобиля 20% россиян помимо ОСАГО выбрали еще и каско. Причем 14% предпочли каско с полным покрытием, а 6% воспользовались возможностью выбрать франшизу.

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30 ноября сервис «Авто.ру» совместно с hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат необходимо жителям РФ для покупки наиболее популярных автомобилей на рынке. Согласно исследованию, автомобиль Lada Priora проще всего купить жителям Северо-Западного федерального округа: для этого им понадобится 4,8 медианной зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный (4,9) и Уральский федеральные округа (6,2).

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