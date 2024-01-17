Geely раскрыла цену кроссовера Atlas нового поколения в России

Кроссовер Geely Atlas нового поколения будет стоить в России от 3,19 млн рублей и предлагаться в трех комплектациях. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое 17 января поступило «Известиям». Дату старта продаж объявят позже.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с. (325 Нм) в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость составляет 205 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км.

В список оснащения начальной комплектации Luxury входят: 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, приборная панель (10,2 дюйма), центральный сенсорный дисплей (13,2 дюйма), светодиодная оптика, рейлинги и панорамная крыша с люком, руль с подогревом и настройками по вылету и высоте, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, бесключевой доступ, шесть подушек безопасности и прочие опции.

В перечень систем активной безопасности включены функция распознавания дорожных знаков и определения усталости водителя, ассистенты движения по автомагистрали, предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, помощи при движении на склоне и экстренном торможении, а также удержания в полосе. Новый Geely Atlas оснащен системой камер кругового обзора, передними и задними датчиками парковки.

Модель Geely Atlas Pro вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов на российском авторынке, сообщало 10 января аналитическое агентство «Автостат». Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion.

По данным сервиса «Дром», средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая за год выросла вдвое, до 1,8 млн рублей. По информации аналитиков, к концу 2023 года средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102% по сравнению с 2022-м.